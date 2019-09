BR-364 concentrou maioria das mortes em MT

A BR-364 foi a rodovia que mais provocou mortes no estado de Mato Grosso no ano passado, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Somente esta estrada teve o registro de 73 vidas perdidas em acidentes no referido ano. Em solo mato-grossense, a BR-364 vai da divisa com Goiás até a divisa com Rondônia. Somente em 2018 foram 229 vidas perdidas em todas as rodovias federais do estado.

O levantamento aponta que a segunda rodovia que mais matou no ano passado foi a BR-163, que em solo mato-grossense abrange desde a divisa com Mato Grosso do Sul até a divisa com o Pará. Nesta estrada foram registradas no período 69 mortes. A terceira rodovia que mais teve óbitos no estado em 2018 foi a BR-070, com 56 registros. A BR-174 contabilizou 18 mortes e a BR-158, 13 vítimas fatais.

No geral, 2.628 acidentes foram registrados em 2018 nas rodovias federais que cortam Mato Grosso, sendo 1.844 com vítimas (mortos ou feridos). O número representa uma redução expressiva em relação a 2017, quando foram registrados 3.518 acidentes no estado, com 1.818 tendo vítimas. Ocorreram, em média, 46 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia em 2018 em Mato Grosso.

Conforme a pesquisa da CNT, a rodovia com o maior número de acidentes em 2018 no estado foi a BR-163, onde foi contabilizado um total de 608 acidentes com vítimas. Depois, a rodovia com mais acidentes foi a BR-364, onde foram contabilizados 565 registros desse tipo com vítimas no ano passado. A BR-070, por sua vez, a terceira nesse ranking, teve 470 acidentes com vítimas.

A análise revela ainda que automóvel foi o tipo de veículo mais envolvido em acidentes com vítimas em 2018 (50,3% do total), seguido das motos (43,0%) e dos caminhões (37,9%). O tipo mais frequente de acidentes com vítimas é a colisão, sendo 940 ocorrências (51,0% do total) em 2018. Na sequência, aparecem a saída de pista, com 425 ocorrências (23% do total), e o capotamento/tombamento, com 216 ocorrências (11,7% do total).

No geral, o custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em Mato Grosso chegou a R$ 372,57 milhões em 2018. Vale observar que tanto a BR-364 como a BR-163 cruzam o município de Rondonópolis.

NACIONAL – A cada dia, o Brasil registra 14 mortes e 190 acidentes nas rodovias federais. Somente em 2018, foram 69.206 acidentes, sendo 53.963 com vítimas. Esses acidentes resultaram em 5.269 mortes no ano. As BRs campeãs em número de acidentes são a 101 e a 116, com 8.896 e 7.524 registros em 2018, respectivamente.