Possível queda: Polícia apura circunstâncias de morte de menino

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Rondonópolis, vai apurar as circunstâncias da morte de um menino de 12 anos, ocorrida na noite de anteontem (22), no bairro João Antônio Fagundes. A suspeita é de que o garoto tenha caído de uma rede enquanto brincava com outras crianças, mas o caso será investigado.

O corpo do menino passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e a polícia aguarda agora o resultado do laudo, que será emitido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), para saber a real causa da morte.

Segundo as informações, o incidente teria ocorrido em uma casa perto da residência do garoto. O menino teria saído no período da tarde com o padrasto para vender cremosinho e, ao retornar para casa, informou estar com dor de cabeça, sendo que a mãe deu então uma medicação para o garoto.

Neste intervalo, ainda segundo a família, o padrasto saiu para perguntar, pelos locais por onde passou com menino, se alguém tinha visto alguma situação estranha. Uma testemunha teria informado então que, enquanto o homem realizava as vendas e o menino brincava com outras crianças, balançando em uma rede, o mesmo teria caído. A testemunha ainda relatou ter ajudado o menino a se levantar.

Conforme a família, já em casa e por volta das 20h, a criança passou mal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o garoto acabou morrendo. O corpo foi então encaminhado ao IML, que fez a comunicação para a DHPP sobre o fato.