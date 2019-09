Álcool e Drogas: Festa termina com 38 pessoas na delegacia

Polícia, que ouviu todos os detidos, tenta identificar agora quem era o dono do entorpecente

A Polícia Judiciária Civil (PJC) deve apurar quem são os responsáveis por uma festa regada à drogas e som alto no Jardim Atlântico, que resultou na condução de 38 pessoas para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis. O caso foi registrado anteontem (22), sendo que a ocorrência se estendeu ao longo do dia. Todos os envolvidos, que foram detidos ainda pela manhã, foram ouvidos na 1ª DP pelo delegado plantonista e liberados durante o dia, sendo que alguns permaneceram até o período noturno na delegacia.

A ocorrência teve início após denúncias feitas ao 190 relacionadas à perturbação de sossego, já que a festa, que começou ainda no sábado a noite e era embalada por música eletrônica, ainda acontecia pela manhã do dia seguinte. A Polícia Militar (PM) foi então até o local e, ao realizar a abordagem nas pessoas que estavam na casa onde tudo acontecia, encontrou drogas como maconha e ecstasy. Uma motocicleta, que apresentava adulteração, também foi apreendida no local.

Nenhum dos presentes se identificou ou apontou quem era o proprietário dos entorpecentes, por isso, todos foram levados para a delegacia. Os policiais então permitiram que todos os jovens que estavam na festa fossem ao banheiro e bebessem água antes de serem levados para a DP. Para a condução, o micro-ônibus da PM de Rondonópolis foi utilizado, sendo que homens e mulheres foram separados para fazer o trajeto.

A perturbação de sossego tem sido uma reclamação constante dos moradores do bairro, especialmente aos fins de semana, devido às festas que se estendem até de manhã com som muito alto, impossibilitando que os vizinhos tenham a noite de sono. Recentemente, a Polícia Ambiental apreendeu um veículo cujo aparelho de som embalava a festa, e conduziu o proprietário para a delegacia.