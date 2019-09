Construção civil debaterá hoje novo Plano Diretor

A atualização do Plano Diretor de Rondonópolis será alvo de discussão hoje (24/9) entre profissionais que compõem o segmento da construção civil da cidade. O Plano Diretor é um instrumento que traça e direciona as políticas de desenvolvimento e expansão urbana, mas em Rondonópolis esse processo está atrasado desde 2016.

O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção da Região Sul do Estado de Mato Grosso (Sinduscon Sul/MT), o empresário Lucas Corrente Luz, explicou ao A TRIBUNA que o segmento que ele representa está sem acesso às novas minutas do Plano Diretor em elaboração. Nesse sentido, a reunião de hoje foi marcada para o poder público expor essas minutas e outros detalhes do cronograma em andamento.

Conforme o empresário Lucas Luz, o setor da construção civil depende muito do Plano Diretor para desenvolver suas atividades, sendo assim, precisa ser fruto de um trabalho em conjunto com a sociedade. Inclusive, entende que a forma de condução dessa atualização do Plano Diretor deveria ser mais participativa e mais transparente, incluindo a elaboração das minutas. Outra queixa é quanto à morosidade do processo.

A preocupação do segmento é que as primeiras minutas divulgadas pelo poder público, um tempo atrás, estavam deixando muito a desejar, com medidas apontadas como problemáticas. Depois, houve um trabalho dos envolvidos no sentido de trabalhar o aperfeiçoamento dessas minutas. Contudo, os profissionais não tiveram mais acesso a essas minutas depois de atualizadas pela Comissão Técnica Permanente de Desenvolvimento Urbano de Rondonópolis (Codeur).

O debate de hoje deve ter a presença do secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Paulo José Correia, da gerente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR), Cláudia Maria Cândida Costa Lugli, e da analista da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, Lívia Alves de Sousa.

O evento, segundo Lucas, é aberto a participação de entidades parceiras e a todos profissionais que compõem o segmento da construção da cidade, que poderão conhecer o andamento do novo Plano Diretor e suas principais premissas, sendo um momento de apontar sugestões e melhorias.

A reunião ocorre no Comfort Hotel, auditório Rio Vermelho, localizado na Avenida Rotary Internacional, 1815, Vila Aurora, às 18h.