Infraestrutura: Ministro nesta 2ª em Rondonópolis

A agenda do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disponibilizada pela Pasta, confirma a sua presença em Rondonópolis nesta segunda-feira (23), às 10h. Ele fará visitas técnicas aos centros logísticos do município.

Entre as autoridades, está confirmada também a presença do governador em exercício, Otaviano Pivetta. Em Rondonópolis, Pivetta deve abrir o debate em relação ao projeto de extensão de um ramal da Ferrovia “Vicente Vuolo” entre Rondonópolis e o Médio-Norte do Estado, passando por Cuiabá.

Na última quinta-feira, ele assumiu o comando do estado em função de uma viagem de Mauro Mendes ao exterior. Segundo informado pelo governador em exercício, a extensão da ferrovia até a cidade de Nova Mutum é um assunto de alto interesse do Estado.

Esta é a segunda visita do ministro ao município este ano. Em junho, Tarcísio Gomes já tinha vindo a Rondonópolis conhecer as instalações do terminal ferroviário, bem como obras rodoviárias no perímetro urbano.

Conforme foi divulgado, a Rumo, atualmente, executa o projeto de ampliação do terminal ferroviário de Rondonópolis, em um investimento da ordem de R$ 200 milhões. O projeto é dividido em duas etapas e contemplará a construção de três silos metálicos, quatro moegas, uma tulha ferroviária para três vagões, melhorias no pátio de entrada e saída com balanças rodoviárias, novas esteiras transportadoras, pavimentação e drenagem.