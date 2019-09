Discussão entre casal termina em morte

O fim de semana começou com o registro de um homicídio em Rondonópolis. No Jardim Rondônia, na noite de anteontem (20), um homem morreu após ter sido esfaqueado, supostamente pela sua companheira. Alberto Majela da Costa, de 37 anos, chegou a ser socorrido mas chegou sem vida ao hospital.

De acordo com as informações, vizinhos teriam escutado uma discussão entre o casal e acabaram acionando a Polícia Militar (PM), comunicando que no local havia uma pessoa ferida. No endereço, os policiais encontraram a vítima com uma perfuração na região das costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi então acionado para prestar socorro ao homem, que não resistiu ao golpe.

Ainda conforme relatos, a mulher suspeita de efetuar o golpe de faca estaria em um estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelo companheiro, que teria a agredido com tapas e arrastado a mesma até a casa em que o casal morava. Uma testemunha relatou para a polícia, conforme o boletim de ocorrências (BO), que na residência a briga prosseguiu e que a mulher então pegou a faca e desferiu o golpe.

O caso foi registrado como homicídio doloso, quando há intenção de matar, e será agora apurado pela Polícia Civil. A faca utilizada no crime foi localizada no quintal da residência e recolhida pela Politec. Segundo as informações, a suspeita do crime, que fugiu do local, tem 24 anos e seu nome não foi divulgado.