Concurso para fiscais: Município vai reforçar fiscalização do meio ambiente

Para aumentar a vigilância e proteção ao patrimônio ambiental de Rondonópolis, a Prefeitura vai selecionar, por meio de concurso público, dez fiscais de meio ambiente, sendo nove vagas destinadas à ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência. As provas estão marcadas para ocorrer no dia 29 de setembro.

Os profissionais devem auxiliar a combater irregularidades no setor, que não são poucas. Entre os maiores problemas da cidade, estão a falta de punição para pessoas que descartam lixo de forma irregular e as queimadas urbanas, que tanto incomodam os moradores. Esses são problemas que necessitam da vistoria in loco feito por um fiscal, para que as medidas punitivas sejam tomadas diante do crime ambiental constatado.

Ontem (21), foi celebrado o Dia da Árvore e os novos fiscais devem ter também um papel importante na preservação das mesmas. Segundo informado, entre as atribuições do profissional fiscal de meio ambiente, está também a função de vigiar e coibir práticas que prejudiquem a vitalidade das árvores no município, como cortes ou podas indevidas ou feitas de maneira irregular, além de derrubadas de espécies plantadas.