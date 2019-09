MPE vai averiguar desapropriação

A 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Comarca de Rondonópolis, abriu um inquérito civil para averiguar a desapropriação do antigo Clube Beira Rio, local de lazer há tempos desativado e abandonado, e avaliado na desapropriação em R$ 3,3 milhões.

O inquérito visa investigar o processo, “entendendo por conveniente e oportuno fiscalizar a execução de referida contratação pública, a fim de se prevenir irregularidades que possam eventualmente ocasionar enriquecimento ilícito, dano ao erário e/ou violação aos princípios regentes da administração pública”, destaca trecho do inquérito.

A investigação, no caso de constatação de irregularidades, pode levar à propositura de uma Ação Civil Pública ou de responsabilidade por improbidade administrativa, bem como o arquivamento dos autos quando não constatado nenhum fato irregular.

Para o inquérito, o MPE solicitou ao Município cópia do processo administrativo pela qual foi declarada a utilidade pública do clube para fins de desapropriação; cópia do processo administrativo e/ou termo de interdição que levou ao fechamento do clube; se o pagamento referente a desapropriação já foi efetuado e os documentos comprobatórios necessários.

Além disso, o Ministério Público determinou que um Oficial de Diligências realize uma inspeção no local, levantando benfeitorias, mesmo que depreciadas ou danificadas pelo tempo.

A área do clube Beira Rio, que fica na Vila Salmen, é de 30.695 m² (metros quadrados), sendo que o mesmo foi no passado um dos pontos recreativos mais tradicionais da cidade. A Prefeitura de Rondonópolis fez, este ano, a desapropriação da área, mediante o pagamento de R$ 3,3 milhões.

Segundo informado, a ideia é transformar o clube em um espaço cultural, de esporte, lazer e projetos sociais na região, que dispõe de poucos locais para esse tipo de atividade. Além disso, o Município planeja construir uma nova avenida margeando o Rio Vermelho, entre a Vila Mamed e a Vila Amizade.