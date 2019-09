Habitação popular: Entrega de apartamentos para 2019 é dúvida

Apesar da promessa da Prefeitura, a entrega ainda este ano de 600 apartamentos do Residencial Celina Bezerra, na região do Grande Conquista, é uma incógnita. Estão em construção 1.440 apartamentos nessa segunda etapa do residencial, mas o Município quer entregar ao menos 600 unidades em 2019. O problema, conforme constatado pelo A TRIBUNA, é que o cronograma de execução está muito longe do fim, faltando acabamento e infraestrutura.

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo informou à reportagem que as obras do residencial Celina Bezerra estão em andamento e são realizadas em etapas. Atualmente está em execução o levantamento dos blocos, ainda não finalizado totalmente. Após essa etapa, segue para a fase de acabamento. Também está sendo realizado o projeto de drenagem e construído o emissário de esgoto.

A entrega desses apartamentos é uma antiga cobrança de moradores que estão na fila de espera da casa popular própria em Rondonópolis. Para se ter uma ideia, a construção da segunda etapa do Celina Bezerra iniciou em 2013, com a Construtora Aurora, que abandonou a obra ainda no estágio inicial.

A obra somente foi retomada em julho de 2018, após uma intensa articulação da Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, junto ao Banco do Brasil, agora conduzida pela empresa Eldorado Engenharia. No começo do ano passado, o Ministério das Cidades anunciou uma suplementação de R$ 29,5 milhões para o reinício dos trabalhos.

Maior conjunto habitacional previsto para Rondonópolis, o residencial vem sendo construído em blocos verticais de quatro andares, com quatro apartamentos por andar. Os beneficiados serão enquadrados pelo “Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 01”. Os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha e área de serviços, além de infraestrutura completa.

Diante da grande quantidade de trabalho ainda a ser executada no local, bem como pelo ritmo de trabalho verificado, fica a dúvida se os 600 apartamentos prometidos realmente conseguirão ser concluídos e entregues neste ano.