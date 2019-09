Em Rondonópolis: Zoofértil e Ourofino são parceiras do “Cria in Focus”

1 de 2

Devido a sua pujança na pecuária, a cidade Rondonópolis sediou nesta quinta-feira (19/9), no Comfort Hotel, a 3ª etapa da 1ª edição do “Cria in Focus”, em uma parceria entre as empresas Zoofértil, Sereno Consultoria, Pecus Tecnologia, Agropecuária Ribeirópolis e Ourofino Saúde Animal. A iniciativa reuniu pecuaristas e médicos veterinários da região para o recebimento de informações e tendências de mercado, com foco na pecuária voltada à produção de bezerros, ou seja, na fase de cria.

O diretor comercial da Zoofértil, Aylon Arruda, explicou para a reportagem que esse evento foi uma oportunidade de trazer tecnologias e compartilhar casos bem-sucedidos, através de palestras e troca de informações. “Esse é um grande compartilhamento de técnicas, de informações, networking, novas tecnologias e tendências de mercado, para que o produtor esteja cada dia mais afinado e por dentro das inovações e tecnologias que surgiram para que a pecuária seja mais produtiva e, ao mesmo tempo, esteja com o produto dele atendendo as demandas dos mercados interno e externo”, avaliou.

Nesse sentido, Aylon Arruda atesta que a Zoofértil tem uma parceria há 12 anos com a Ourofino Saúde Animal, que é o maior laboratório de saúde animal do Brasil, com um grande portfólio de produtos, incluindo a linha reprodutiva que foi enfatizada nesse evento. “A Zoofértil não leva só o produto ao pecuarista, mas também experiências de quem usou os produtos, com cases de sucesso e que trazem impacto para os demais. Nossa grande intenção foi trazer casos de produtores que estão usando essas tecnologias e estão tendo sucesso”, externou o empresário, lembrando que outros eventos já foram realizados pela Zoofértil na cidade com cunho também informativo.

O gerente regional para o estado de Mato Grosso da Ourofino Saúde Animal, Rodrigo Chiroli, avaliou que a etapa do “Cria in Focus” em Rondonópolis foi um sucesso, pontuando que também há etapas nas cidades de Sinop, Barra do Bugres, Pontes e Lacerda e Juara. “Com a utilização da tecnologia de Inseminação Artificial por Tempo Fixo (IATF), atingimos resultados acima da média. A gente usa uma série de produtos na vaca, se valendo do protocolo de IATF, para que ela tenha melhores índices de prenhez e, com isso, maior número de nascimentos e, assim, a pecuária avança financeiramente para o produtor”, avaliou para a reportagem.

O “Cria in Focus” teve palestras sobre “Intensificação da Produção Animal a Pasto: Adubação”, com Marcell Patachi Alonso, da Zoofértil; Cases Reprodutivos com a Agropecuária Ribeirópolis e Sereno Consultoria, em parceria com a Ourofino Saúde Animal; Soluções Ourofino na Reprodução Bovina; e Avaliação de Carcaça Bovina, com Matheus Silva Vieira, da Pecus Tecnologia. “Somos a única empresa de ultrassonografia de carcaça em Mato Grosso e uma das primeiras a trabalhar com isso no Brasil, desde 2005. Nesse período, temos mais de 1 milhão de animais avaliados… A gente consegue entregar para o produtor resultados bastante significativos que contribuem para os índices zootécnicos e, consequentemente, para a lucratividade do seu sistema de produção”, garantiu Matheus para a reportagem.

Assim, o “Cria in Focus” contribuiu para trazer ferramentas e informações para que os produtores da região possam melhorar sua produtividade e, dessa forma, aumentar a rentabilidade da sua atividade econômica.