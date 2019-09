Rumo ao Médio-Norte: Expansão da ferrovia será discutida em Rondonópolis

O projeto de extensão de um ramal da Ferrovia “Vicente Vuolo” entre Rondonópolis e o Médio-Norte do Estado, passando por Cuiabá, será debatido na próxima segunda-feira (23/9). A discussão ocorrerá com uma visita ao Complexo Intermodal de Rondonópolis, onde está o terminal ferroviário, com a presença de várias autoridades.

A princípio, a lista de autoridades que virá a Rondonópolis inclui o governador em exercício do Estado, Otaviano Pivetta, o ministro dos Transportes, Tarcisio Gomes Freitas, possivelmente mais algum ministro do Governo Federal, além de secretários estaduais, que vão conhecer o terminal ferroviário local, apontado como o maior da América Latina.

Otaviano Pivetta assumiu o cargo de governador em exercício na manhã de ontem, no Palácio Paiaguás, em função de uma viagem de Mauro Mendes ao exterior. Segundo informado pelo governador em exercício, a extensão da ferrovia até a cidade de Nova Mutum é um assunto de alto interesse do Estado.

“É um tema relevante, de alto interesse do Estado, que é a extensão da Rumo entre Rondonópolis e Nova Mutum, passando por Cuiabá. Nós vamos lá apoiar essa iniciativa e tentar convencer os ministros” , disse ontem Otaviano Pivetta.

Inclusive, a informação é de que a concessionária atual da ferrovia, a Rumo, esteve na cidade de Nova Mutum vendo área para possível construção de um terminal de cargas. O propósito é que a expansão da ferrovia possa fortalecer o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso.

Espera-se que a visita da comitiva a Rondonópolis também conte com representação do Tribunal de Contas da União (TCU), visando garantir que seja ampliado o prazo de concessão da ferrovia na malha por onde é escoada a produção de Mato Grosso. Com isso, a Rumo teria condições de ampliar o ramal até Nova Mutum.

Em junho deste ano, o ministro da Infraestrutura já tinha vindo a Rondonópolis conhecer as instalações do terminal ferroviário, bem como obras rodoviárias no perímetro urbano. Na ocasião, já foi explanada a importância da expansão da ferrovia até o norte do Estado.

A Rumo, atualmente, executa o projeto de ampliação do terminal ferroviário de Rondonópolis, em um investimento da ordem de R$ 200 milhões. O projeto é dividido em duas etapas e contemplará a construção de três silos metálicos, quatro moegas, uma tulha ferroviária para três vagões, melhorias no pátio de entrada e saída com balanças rodoviárias, novas esteiras transportadoras, pavimentação e drenagem.