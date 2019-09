Recuperação do Anel Viário tem início

Finalmente, teve início ontem (19) a obra de recuperação do Anel Viário “Conrado Sales de Brito”, em Rondonópolis, que há tempos se encontra praticamente intrafegável, tamanha a quantidade de buracos na pista. O custo previsto da obra é de R$ 5,947 milhões e o prazo inicial para a conclusão era de 240 dias, mas a previsão é que o serviço seja concluído em bem menos tempo.

Obra bastante aguardada pela população da cidade, que foi ‘invadida’ por um grande número de caminhões e carretas desde que a situação da pista do Anel Viário se tornou crítica, o serviço inclui a retirada completa do asfalto desde a sua base, em grande parte do trecho, devido às condições precárias do pavimento e do terreno sobre o qual o mesmo está assentado. No local, trabalham cerca de 30 operários e há uma grande quantidade de máquinas, o que deve garantir a celeridade do serviço, um fator altamente positivo, diante da proximidade da chegada do período chuvoso, que deve dificultar muito a continuidade da obra.

Os serviços começaram pela pista que vai da MT-130 até a BR 364, trecho por onde passa quase que a totalidade dos veículos pesados. Anteriormente, na quarta-feira (18), a equipe de trabalhadores já havia feito um serviço de tapa-buracos no trecho que vai da MT-130 até a Avenida dos Estudantes, para melhorar um pouco as condições de trafegabilidade da pista, mas assim que o serviço for concluído na outra parte do Anel Viário, os trabalhadores devem voltar para o trecho e executar a obra em definitivo.

De acordo com um dos encarregados, que não quis ser identificado, a obra tem toda a estrutura de pessoal e equipamentos para ser executada em um curto espaço de tempo e todo o serviço de tapa-buracos e reciclagem do asfalto, como é chamado o trabalho de retirada do asfalto antigo e colocação de um novo, deve ser concluído em um prazo de 30 a 40 dias, caso não haja imprevistos e não haja muitas chuvas. A obra está a cargo da Enpa Engenharia.

O Anel Viário de Rondonópolis vem apresentando problemas nas suas pistas de rolamento há tempos, com a via tomada por buracos, com o lixo e o mato tomando conta das margens da pista. A cobrança por uma solução mais definitiva, da mesma forma, é antiga, pois ano após ano, sempre com as condições da pista se deteriorando cada vez mais, os motoristas de caminhões e carretas acabam se vendo obrigados a cortarem caminho pelas ruas da cidade, para evitar danificar seus instrumentos de trabalho.

A ordem de serviço autorizando o início das obras foi assinada pelo governador Mauro Mendes (DEM), na última quinta-feira (12), em Rondonópolis.