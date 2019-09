Fugitivo da Mata Grande: Homem acusado de 47 estupros é preso em GO

A Polícia Civil de Goiás apresentou, ontem (19), detalhes de uma investigação que levou à prisão de Wellington Ribeiro da Silva, 52 anos, suspeito de ser um estuprador em série, o maior de Goiás e um dos maiores do Brasil. Wellington é apontado como o autor de 47 estupros, sendo que exames periciais de DNA já confirmaram ser ele o autor dos crimes sexuais contra 22 vítimas, ocorridos entre os anos de 2008 e 2019.

O homem é fugitivo da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande. Ele foi condenado em 2016 pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis, à revelia, a quase 50 anos de prisão por um triplo homicídio, caso que chocou Mato Grosso e ficou conhecido como a “chacina do Monte Líbano”. O crime ocorreu no dia 20 de março de 1997, quando foram degolados Luzia Pereira da Silva, 39 anos e os dois filhos dela, Diego Pereira da Silva, 10 anos e Hugo Pereira Brito, 3 anos.

Wellington Ribeiro, na época dos acontecimentos, supostamente comandava uma quadrilha de assaltantes e assassinos que cometeram vários crimes de roubos e assassinatos na região. Ele havia mantido um caso com Luzia, que tinha dois filhos de outros relacionamentos, e teria suspeitado que a ex-amásia estivesse passando informações para a polícia sobre as suas atividades criminosas, por isso, teria decidido matá-la.

Na noite do crime, Wellington teria ido à casa de Luzia, no bairro Monte Líbano, e matado a mulher a golpes de faca. Em seguida, foi a vez do menino mais velho, de 10 anos, que teria visto o assassinato, também ser morto a golpes de faca. O mais novo, de 3 anos, segundo a investigação, estava dormindo e acordou com o barulho. Ele teria então começado a chorar e, para ser silenciado, também foi morto com golpes de faca. Os corpos, todos degolados, foram descobertos pelos vizinhos, que suspeitaram do silêncio na casa e do mau cheiro que exalava do interior da residência.

A IDENTIFICAÇÃO E PRISÃO

Os crimes cometidos em Goiás foram investigados por uma força-tarefa da 2ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Aparecida de Goiânia, durante a Operação Impius, que contou com o auxílio da Polícia Técnico-Científica. A investigação foi feita com trabalho de inteligência, coleta de declarações das vítimas e análise do “modus operandi” do autor.

Segundo a polícia, ele começou a praticar os crimes de estupro em 2008 e confessou ter praticado somente seis abusos, dos 47 investigados. Os crimes eram cometidos, principalmente, em Aparecida de Goiânia. No entanto, também há registros de estupro em Bela Vista de Goiás, Abadia de Goiás e Hidrolândia.

Conforme a investigação aponta, Wellington Ribeiro anunciava um assalto, obrigava as vítimas a subirem na moto, e as levava para lugar ermo, onde praticava o crime, valendo-se de grave ameaça (uso de arma de fogo) e sem retirar o capacete, a fim de ocultar sua identidade.

A Polícia Técnico-Científica, observando vestígios de estupros ocorridos entre 2015 e 2017, conseguiu encontrar o perfil genético de Wellington em várias vítimas e, a partir disso, a Polícia Civil passou a investigar os crimes. Apesar da prisão no dia 12, a Polícia Civil de Goiás só fez a apresentação do suspeito ontem, pois aguardava o resultado dos exames de DNA para comprovar a autoria dos estupros.