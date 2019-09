Avenida W11: Começa construção do sistema de drenagem

O projeto de construção do sistema de drenagem de águas pluviais na avenida W11 começou a ser executado ontem (19). As máquinas estão preparando o solo para que seja concretado o berço onde serão instaladas as aduelas de concreto que vão escoar as águas das chuvas até o rio Vermelho. A informação foi divulgada ontem pela assessoria do Paço Municipal.

A Prefeitura, conforme o divulgado, está iniciando os trabalhos no ponto mais crítico da avenida, no trecho localizado logo atrás de um condomínio residencial, onde uma grande erosão se formou e corria o risco de atingir o muro e até de algumas casas.

As galerias estão sendo construídas com aduelas de concreto medindo dois metros de diâmetro cada uma. Segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura serão feitas duas linhas em um trecho de 474 metros. Essa dimensão foi projetada para suportar o grande volume de água que se acumula no local em época de chuvas.

“O esforço do município no equilíbrio das finanças fez com que a Prefeitura pudesse investir recursos próprios no valor de R$ 1.037.609 na construção deste trecho da galeria. No mesmo local também foi feito um aterro para abrir caminho para a passagem das longarinas que compõem a ponte da W11 que já está bem avançada”, informou o Paço.