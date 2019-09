Dia da Árvore: Rondonópolis segue desprezando arborização

Próximo de mais um Dia da Árvore, a ser comemorado neste sábado (21/9), a cidade de Rondonópolis segue sem dar a devida valorização ao seu processo de arborização. A principal reclamação dos defensores do tema na cidade é a falta de fiscalização por parte do poder público, permitindo que cada um faça o que quiser com as árvores na área urbana, seja derrubá-las, cortá-las por completo ou podá-las de forma irregular.

Os maus exemplos dos cuidados com as árvores em calçadas e passeios públicos estão por todas as regiões da cidade, principalmente na região central. E se repetem de forma a instigar que outras pessoas sigam os maus atos com a arborização urbana. As irregularidades estão desde poda de mais de 50% da sua massa foliar, derrubadas ou cortes sem autorização das autoridades ou sem a devida substituição por outras.

Frequentemente o A TRIBUNA recebe questionamentos em relação à falta de cuidados com a arborização, prejudicando especialmente a qualidade de vida dos moradores. Apesar das reclamações, o tema divide opiniões na cidade, até pela falta de uma cultura local de valorização ao verde, com pessoas que ignoram o problema ou até criticam a defesa da preservação das árvores em calçadas ou passeios públicos.

Vale citar que existe uma portaria municipal regulamentando o corte e poda de árvores, mas que dificilmente é cumprida. As podas, por exemplo, só podem ser feitas com autorização, sendo autorizada a retirada de 50% da sua massa foliar. Na verdade, todo o processo de corte, derrubada ou poda de árvore tem que ser precedido de análise e autorização do órgão ambiental, no caso a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Ainda assim, as derrubadas e cortes precisam seguir critérios pré-estabelecidos, porém na prática isso acaba não sendo observado.

Até as podas de árvores feitas pela concessionária de energia elétrica, “mutilando” os espécimes por completo, são alvo constante de críticas na cidade, não havendo medidas do poder público para amenizar a situação.

Os defensores das árvores atestam que, com mais arborização, o microclima urbano seria mais ameno, com redução de temperatura, mas que falta uma intervenção maior do poder público em prol da conservação das mesmas.

Para denúncias e reclamações em relação a derrubadas, cortes ou podas irregulares de árvores, o telefone da Semma é o (66) 3411-5108.