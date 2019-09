O segredo da sétima arte. Cinema, educação e cultura.

(*) Raimundo Soares

Ao chegar à sala, a professora de Geografia, elegante e sorridente olha para seus estudantes e diz: Escutem agora o que vou falar, é de João Grilo e Chicó, acho que vocês vão gostar, se alguém não entender, não se avexe, trato logo de explicar: “Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher”.

Após os aplausos ela suspira e começa a falar: Pessoal, conforme combinado, a nossa aula hoje será na sala de vídeo. Para que entendamos um pouco mais sobre a cultura e o sertão nordestino, como estudamos na semana passada, iremos assistir ao filme “O Auto da Compadecida”, mas, antes gostaria de trazer algumas informações importantes a respeito da obra-prima do escritor brasileiro Ariano Suassuna. Peguem seus cadernos e anotem o que acharem mais interessante. Ah, depois do filme, trocaremos algumas ideias sobre a obra cinematográfica e a sua relação com o livro. Pontos fracos e fortes e observações sobre o sertão, seu povo, sua cultura e os assuntos sociais abordados. Como avaliação final a turma será dividida em dois grupos e assim, cada grupo irá produzir um pequeno vídeo sobre as vivências de vocês no ambiente escolar relacionado aos assuntos abordados na obra. É isso.

Após passar as informações da obra, a turma se reuniu para assistir ao filme e com altas risadas os alunos se envolveram na trama, e mesmo que alguns deles já tivessem assistido em casa, foi mais emocionante e produtivo, até porque, agora, tinham uma proposta direcionada: uma pequena análise comparativa entre o livro e o filme.

A aula foi realizada, o filme foi assistido, a comparação foi feita e os temas abordados foram anotados: Fé, família, amizade, bullying, riqueza, esperteza, política, religião, cultura, injustiça, opressão, trabalho infantil, adultério, desigualdade social, machismo, corrupção, solidão, preconceito entre outros. O enredo foi criado, o assunto adaptado, o vídeo gravado e depois apresentado. O resultado foi além das expectativas da professora.

Uma coisa é certa: a obra de Ariano Suassuna, recheada de humor e mostrando as peripécias de João Grilo e Chicó, com certeza faz parte da cultura do povo brasileiro e mostra com detalhes o dia a dia das pessoas que lutam pela sobrevivência nesse mundo de desigualdade social. A proposta da produção de um pequeno vídeo sobre algum tema abordado no filme foi uma ideia genial da professora de Geografia. Até porque aprender sobre a cultura de um povo através de um filme torna o aprendizado mais envolvente e o ensino mais eficiente.

Como educador que busca por melhorias no ensino, acredito que o cinema é uma poderosa ferramenta para ser usada em sala de aula e dessa maneira conseguir um ensino de qualidade que modifique a forma de pensar e agir dos alunos. A arte do cinema usado como prática educativa pode contribuir para transformar o ensino tradicional em um ensino dinâmico e produtivo, porque promove trocas de experiências e vivências que mudam a forma de ver o mundo e com a mudança de pensamentos e sentimentos desperta-se o senso crítico e construtivo do aluno. A aula da professora de geografia que o diga! Com certeza ela conseguiu atingir os seus objetivos, e os alunos, jamais irão esquecer esse envolvimento com o cinema a educação e a cultura.

Por que será que a professora de Geografia resolveu usar o cinema em sala de aula? Penso que por muitas razões: porque é atrativo, é interessante, é diferente e divertido, educa e ensina de maneira interativa. Ela compreendeu que o cinema vai muito além de uma tela gigante, é um recurso educacional que pode melhorar o nível de aprendizagem do aluno e torna mais eficaz a forma de ensinar do professor. Ela percebeu que essa ferramenta permite discutir diversos assuntos e temas relevantes para a vida cotidiana do aluno, como também para seu ambiente familiar.

Quando a sétima arte invade as telas das escolas, o mundo se abre e novos valores são redirecionados. É preciso ver o cinema com outros olhares e outras perspectivas. Sendo assim, saia do tradicional, planeje com antecedência, estude seu conteúdo, escolha seus filmes, observe seu público alvo, trace suas metas e objetivos e tenha coragem de inovar.

Portanto eis o segredo da sétima arte. Envolver todas as artes em qualquer parte desse universo infinito e torná-lo prazeroso e mais bonito, recheado de surpresas que com certeza encanta e desencanta a todos que vislumbram o mistério dos grandes efeitos, o mistério da luz, câmera, ação. Gravando, ensinando, pensando, criticando, aprendendo, fazendo, transformando! Cinema e educação em ação.

(*) Raimundo Soares de Andrade, especialista em Gestão Pedagógica/ UFMT. Professor da Escola Eunice em Rondonópolis