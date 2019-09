Câmara é iluminada em alusão ao “Setembro Amarelo”

A Câmara Municipal de Rondonópolis está iluminada, neste mês, com luzes amarelas, para marcar a passagem de mais um “Setembro Amarelo”, um alerta à prevenção do suicídio. O objetivo da iluminação diferenciada é chamar a atenção para o alto índice de mortes por esta causa e mobilizar a sociedade para discutir o tema.

“Setembro Amarelo” é uma campanha que teve início no Brasil em 2015. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 100 mil habitantes a taxa de suicídios aumentou 7% no Brasil. Os homens são os que mais morrem por causas autoprovocadas, foram 9,7 a cada 100 mil e 2,8 a cada 100 mil entre as mulheres em 2016. Cerca de 800 mil pessoas no mundo acabam com suas vidas todos os anos, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos.

O suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo é o primeiro e mais importante passo.

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) é responsável por promover apoio emocional e prevenção do suicídio, atende gratuitamente, sob total sigilo, por telefone (188), email e chat 24 horas todos os dias.