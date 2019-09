Audiência da AL: Projeto da “Cota Zero” será debatido em Rondonópolis

O polêmico projeto Cota Zero, proposto pelo Governo do Estado e que quer proibir a pesca nos rios de Mato Grosso pelo período de cinco anos, será tema de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa (AL) em Rondonópolis. A audiência está prevista para o próximo dia 27 e terá como objetivo debater os aspectos positivos e negativos da proposta com a população e ouvir os representantes dos pescadores profissionais da cidade e região.

De acordo com o autor do requerimento da audiência pública, deputado Thiago Silva (MDB), a AL quer realizar debates como esses nas várias regiões do estado, para ouvir pescadores e população em geral e obter subsídios para ajudar na formatação da redação final do projeto. “O que nós queremos é ouvir os pescadores e a população para votarmos um projeto que não prejudique os pescadores. O Governo tem colocado a necessidade de incentivar a pesca esportiva, o que seria muito bom, mas muitas pessoas vivem e sustentam suas famílias por meio da pesca. Então, temos que debater bastante o assunto, para não votarmos um projeto de lei que prejudique os pescadores”, sustentou o deputado.

No seu entendimento, a proposta de proibir a pesca nos rios do estado, pelo período de cinco anos, como forma de repovoar os rios, precisa ser debatida com sabedoria, pois o estado é muito grande e há diferentes realidades em cada uma das suas regiões. “Cada região do estado tem características próprias, como é o caso do Araguaia, onde os rios ainda têm bastante peixe, mas em compensação há outras regiões onde quase não há mais peixes. Nós temos que debater essa situação em todas as regiões e eu defendo que cada uma tenha uma legislação específica, de acordo com a sua realidade”, afirmou Thiago Silva.

Ele aproveitou para cobrar que o Governo do Estado reforce a fiscalização ambiental com o objetivo de coibir a poluição dos rios, como o despejo de esgoto in natura, além de combater a pesca predatória, que são grandes causadores da mortandade de peixes nos rios e causadores da diminuição de espécimes. “Tudo isso prejudica muito a reprodução dos peixes. Tem que levar em consideração também as hidrelétricas, que matam muitos peixes. Nós queremos uma lei que não atenda só os interesses dos grandes”, concluiu Thiago Silva.

A audiência pública para debater o projeto Cota Zero, que tem o deputado Sebastião Resende (PSC) como co-autor, acontecerá no próximo dia 27, a partir e 14 horas, na sede da Colônia de Pescadores Z3, que fica na Avenida Cuiabá, 95, já próximo do Rio Vermelho.