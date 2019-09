51 pessoas morreram no trânsito em 2018

Os problemas no trânsito voltam a ser debatidos em todo o país entre os dias 18 e 25 deste mês de setembro, quando é celebrada a Semana Nacional do Trânsito. Para se ter uma ideia dos impactos gerados nessa área, somente em Rondonópolis foram registrados 51 mortes no trânsito em 2018, conforme estatística do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). No estado de Mato Grosso foram 641 vítimas fatais provenientes de acidentes no ano passado.

As estatísticas do Detran-MT apontam que a cidade de Rondonópolis, apesar de ter a segunda maior frota de veículos do estado, com mais de 182 mil unidades, ficou em quarto lugar no ranking das cidades mais violentas no trânsito em Mato Grosso. Em números absolutos, as cidades com mais mortes no trânsito foram Cuiabá (124 casos), Sinop (75 casos), Várzea Grande (55 casos) e Rondonópolis (51 casos), tendo como base 2018.

Em termos proporcionais, a cidade mais violenta no trânsito do estado foi Sinop, com uma taxa de 53,6 mortes por 100 mil habitantes, seguida de Rondonópolis com 22,28 mortes por 100 mil habitantes, e Cuiabá, com 20,42 mortes por 100 mil habitantes, tendo como base 2018. Ainda segundo as estatísticas do Detran-MT, somente no ano passado foram 960 pessoas com lesões corporais decorrentes de acidentes de trânsito em Rondonópolis.

No estado, as cidades com mais lesões corporais decorrentes do trânsito foram Cuiabá (2.144 vítimas) e Sinop (1.231 vítimas). Em termos proporcionais, a cidade com mais lesões corporais decorrentes do trânsito foram Sinop, com 879,69 casos por 100 mil habitantes; Rondonópolis, com 419,48 casos por 100 mil habitantes; e Cuiabá, com 353,12 por 100 mil habitantes.

Apesar de expressivos os números relativos aos acidentes em Rondonópolis, os dados do Detran-MT sinalizam uma melhora da situação nos últimos anos. Entre 2016 e 2018, os acidentes de trânsito com vítimas não-fatais caíram de 1.202 registros para 960 registros em 2018. A implantação da sinalização eletrônica no trânsito local pode ser uma das justificativas para essa redução.

Em Mato Grosso, a infração mais praticada pelos motoristas no ano passado foi transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20%, com 324.772 registros. A segunda infração mais cometida em 2018 foi transitar em velocidade superior a máxima permitida entre 20% a 50%, com 74.116 registros. Depois aparece a infração de avançar o sinal vermelho do semáforo, com 54.785 registros, seguida da infração de deixar o condutor de usar cinto de segurança, com 53.641 registros.

Uma preocupação no trânsito local é que o sistema de fiscalização eletrônica deixou de funcionar desde janeiro deste ano. Até o momento, a Prefeitura ainda não abriu um novo processo para contratação de empresa para reinstalação do sistema nas ruas da cidade. Com isso, nos últimos meses tem-se visto um aumento do desrespeito às regras de trânsito e muitas mortes no perímetro urbano.

CAMPANHA – Em Rondonópolis, a Semana Nacional do Trânsito tem sido marcada por atividades que envolvem motoristas, pedestres, motociclistas e também os estudantes, com palestras educativas sobre direção defensiva em empresas e apresentação de teatro de fantoches nas escolas falando sobre os cuidados que os usuários do trânsito devem ter. Dois “Pitstop” serão realizados neste mês em dois pontos da cidade.