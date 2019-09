Muito quente: Temperatura local supera recorde de Cuiabá

Rondonópolis pode atestar agora que não perde em nada para a capital Cuiabá na competição do título de cidade mais quente do Estado. Enquanto a capital mato-grossense atingiu a temperatura recorde nesta segunda-feira (16/9), com 42,3°C, a mais alta dos últimos 108 anos, Rondonópolis superou essa marca ontem (17/09) e chegou a 42,4°C.

As temperaturas das duas cidades nesses dois dias têm como base as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No caso de Cuiabá, a temperatura de 42,3°C foi considerada a mais alta em todo o período em que o Inmet faz essa medição naquela cidade, no caso desde 1911. Apesar de ter um registro de medição bem mais recente, Rondonópolis suplantou ontem a marca recorde de Cuiabá.

Além da alta temperatura nos últimos dias, a população de Rondonópolis vem convivendo com as baixas umidades do ar e a poluição atmosférica. Fruto das queimadas em toda a região, a cidade na tarde de ontem foi tomada novamente por uma espessa nuvem de fumaça (veja foto acima), encobrindo o horizonte urbano e os prédios mais altos.

Em relação à umidade do ar, Rondonópolis atingiu na tarde desta segunda-feira e ontem a marca de 11%, segundo dados do Inmet. O nível mais alto de umidade ontem foi 49%. O ideal para o bem-estar e a saúde da população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é um índice acima de 60%.

Assim como Cuiabá, que é cercada pelos paredões da Chapada dos Guimarães, Rondonópolis também está cercada por paredões, no caso pela Serra da Petrovina, que impede a passagem do vento na parte baixa onde a cidade está situada.

Apesar dessa situação crítica, os dados do Inmet mostram que Rondonópolis tem pequenos volumes de chuva acumulados nos meses de julho e agosto deste ano. De acordo com o instituto, até sexta-feira (20/9), as temperaturas na cidade devem variar entre 17°C e 43°C.

A orientação, nessas condições, é para que a população evite os esforços físicos, principalmente, nos horários mais quentes do dia, entre 10h e 15h. Além disso, é necessário ingerir bastante líquido, para evitar a desidratação do organismo.