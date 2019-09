Emenda de R$ 56 milhões: Pátio confirma fatiamento de recursos

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) declarou ontem (17), à reportagem do A TRIBUNA, que os R$ 56 milhões provenientes das emendas parlamentares da bancada federal do estado, acordado entre a bancada para investimento exclusivo em obras de drenagem e pavimentação das ruas e avenidas dos distritos industriais de Rondonópolis, terá que ser fatiado devido, segundo ele, às diretrizes do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

“Estão falando que eu estou fatiando os recursos, porém estou apenas atendendo às normas técnicas do Ministério das Cidades e Caixa Econômica. Nem tudo é possível atender conforme as pessoas querem. O que estes dois órgãos exigiram eu estou atendendo. Como o recurso é oriundo do Ministério das Cidades, é preciso atender os bairros e comunidades e não necessariamente apenas os distritos industriais”, afirmou.

Inicialmente, os R$ 56 milhões da emenda conjunta da bancada federal do estado foi articulada no início de 2018, graças ao entendimento dos parlamentares de que os distritos industriais da cidade estavam em estado precário e precisavam de um bom aporte financeiro para obras de infraestrutura. Diante da importância econômica dos mesmos para a economia estadual, os deputados e senadores mato-grossenses decidiram direcionar suas emendas para os distritos, mas o prefeito Zé do Pátio preferiu relocar parte dos valores para outras obras. Conforme documentos protocolados pela prefeitura no Ministério do Desenvolvimento Regional, dos R$ 56 milhões, apenas R$ 21,1 milhões estariam previstos para serem investidos na restauração e implantação de asfalto nos distritos industriais, enquanto R$ 7,2 milhões iriam para obras de drenagem de águas pluviais no prolongamento da Avenida Ponce de Arruda, outros R$ 5,5 milhões para obras de sinalização horizontal e vertical na cidade, outros R$ 7,6 milhões para a pavimentação e drenagem em vias urbanas do município não especificadas, R$ 8,9 milhões iriam para a drenagem de águas pluviais superficial e profunda em locais não especificados, e R$ 5,6 milhões para obras de sinalização horizontal e vertical e identificação de vias e passeios públicos.

O prefeito revelou que também busca um empréstimo de R$ 107 milhões junto à Caixa Econômica Federal (CEF) para serem investidos em obras estruturantes nos bairros, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), linha de crédito destinada para obras de saneamento ambiental e outras. Esse valor de R$ 107 milhões seria investido 100% em obras de infraestrutura em bairros como o Parque Universitário, Oásis e Paineiras, que sofrem com uma grande erosão que ameaça até ‘engolir’ casas inteiras. Parte deste recurso financiado também seria investido em bairros como o Sagrada Família, que precisam de obras de drenagem de águas pluviais e asfalto.

CLÁUDIO DA FARMÁCIA

Antes das declarações de Zé do Pátio, o presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Cláudio da Farmácia (MDB), havia declarado à reportagem do A TRIBUNA que o prefeito estaria na iminência de desistir de fatiar os recursos de R$ 56 milhões oriundos de emendas parlamentares e destinados para obras de infraestrutura nos distritos industriais da cidade. Segundo o vereador, a repercussão política negativa poderia levar Pátio a recuar do intento e investir todo o valor indicado pela bancada federal para o seu destino original. “Eu não sei dizer nada sobre as intenções do Zé do Pátio, mas nada que é combinado é caro. Então, eu acho que esses recursos precisam ser investidos nos distritos, como foi combinado entre a bancada federal”, chegou a afirmar Cláudio da Farmácia.