Muita confusão: Polícia tenta identificar mulher que abandonou mala

Uma ocorrência um tanto inusitada mobilizou viaturas e policiais militares na manhã de ontem (17), no Jardim Reis, em Rondonópolis. Uma mala deixada em frente a uma creche, nova e fechada, causou estranheza nos funcionários da unidade, que por precaução acionaram a Polícia Militar (PM) para averiguar do que se tratava. Imagens de câmeras de segurança que flagraram a situação devem auxiliar o Serviço de Inteligência da PM, que tentará realizar a identificação da mulher que abandonou a mala e causou muita confusão.

Segundo as primeiras informações que foram repassadas para a PM, uma mulher chegou até o local em uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor preta, e abandonou a mala na rua, debaixo de uma árvore e bem em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Celina Fialho Bezerra. Uma funcionária da unidade, que estranhou a situação, ligou para o 190.

Sem saber o que havia dentro da mala, os policiais seguiram o procedimento padrão e isolaram a área. Com a chegada do comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Rondonópolis, Tenente Coronel Gleber Candido Moreno, a orientação foi para a retirada das crianças da creche por precaução, antes que o mesmo vistoriasse a mala mais de perto. Todos foram levados para a casa de uma vizinha da unidade, que cedeu o espaço para abrigar os alunos.

“Ao observar a mala nós vimos que ela estava entreaberta, e dava para verificar que no seu interior não continha nem um tipo de substância explosiva. Nós tiramos a mala do local e fizemos a abertura, e foi constatado que não havia nada dentro. Nós não sabemos se foi deixada aqui como lixo ou se foi uma brincadeira de mau gosto dessa pessoa que fez isso. Se essa pessoa for identificada, ela vai ser presa por causar todo esse tumulto e vai responder criminalmente”, disse o comandante.

Após o ocorrido, a mala foi levada para delegacia e um boletim de ocorrência (BO) confeccionado pela PM. As crianças foram levadas de volta pelos funcionários para a creche, e as aulas prosseguiram de forma normal.