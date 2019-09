Loteamento popular: Justiça não acata pedido para anular compra de área

A bancada do PSDB na Câmara Municipal, formada pelos vereadores Jailton Dantas, Rodrigo da Zaeli e Subtenente Guinancio, perdeu dois mandados de segurança que impetraram na Justiça na tentativa de impedir que a Prefeitura adquira uma área de 44 hectares para ampliação da região do Alfredo de Castro, pelo valor de R$ 6 milhões. A decisão é do juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, Márcio Rogério Martins.

Em sua decisão, o magistrado sustenta que a petição inicial do PSDB é inepta, uma vez que os impetrantes se esqueceram de formular seu pedido. “Se não há pedido, não há o que ser analisado na ação, pois apenas as narrativas fáticas da inicial em nada interessam a este juízo, o qual só pode agir mediante provocação motivada, desde que, por óbvio, a parte informa o que ela quer”, disse o juiz na ação.

O PSDB acusa a Prefeitura de estar adquirindo, irregularmente, uma área de 44 hectares para ampliação da região do Alfredo de Castro. A ideia do Município é dividir a área em 1.500 lotes.

Para o vereador Rodrigo da Zaelli, que também é presidente do diretório municipal do PSDB, o local é desprovido de infraestrutura. “É uma irresponsabilidade a prefeitura adquirir uma área para construir um loteamento sem qualquer planejamento. A área não possui mobilidade urbana e foge dos padrões de urbanização da cidade”, atesta Zaeli.

Os vereadores também reclamam que, recentemente, o Município adquiriu uma outra área por quase R$ 2 milhões e até agora não providenciou a urbanização e entrega dos lotes.