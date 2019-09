Em Goiânia: Goiás e Cuiabá abrem as semifinais da Copa Verde

Começa hoje (18) a disputa por uma vaga na final da Copa Verde 2019. O Cuiabá enfrenta o Goiás, às 18h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pelo jogo de ida. A vaga será decidida no dia 2 de outubro, na Arena Pantanal.

O Dourado foi para Goiânia diretamente de Curitiba, onde jogou no sábado passado (14) pela Série B do Brasileiro. O time comandado pelo técnico Itamar Schulle realizou um treinamento no CT do Atlético Goianiense, na tarde de ontem (17), mas o comandante do Dourado não divulgou o time que pretende utilizar diante do Goiás.

Como o time goiano está disputando a Série A do Brasileiro, vem de jogo contra o Grêmio (derrota do time goiano por 3 a 0), no domingo passado (15), fora de casa, e volta a jogar no próximo domingo (22), no Serra Dourada, na capital goiana, contra o Fluminense, o Goiás deve ter uma equipe alternativa neste primeiro jogo da semifinal.

Para chegar até a semifinal, o Cuiabá deixou para trás o Iporá (GO) e o Costa Rica (MS), enquanto que o Goiás eliminou o Brasiliense (DF) e o Luverdense.

“É uma decisão em dois jogos e este é apenas o primeiro. Temos que estar muito concentrados, pois o Goiás é uma equipe de qualidade. Vamos buscar um bom resultado para poder decidir diante do nosso torcedor”, disse o atacante Rodolfo.