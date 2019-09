Copa Federação: FMF remarca sexta rodada para o próximo fim de semana

A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) divulgou na tarde de ontem (17) a tabela atualizada da Copa Federação remarcando para o próximo final de semana a sexta rodada da competição.

Por recomendações médicas, a FMF já havia adiado a rodada do sábado passado (14) e também, o início do Campeonato Mato-grossense Sub-15 e 17. As altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso nos últimos dias, foram os motivos para o adiamento das competições.

Visando amenizar as consequências das altas temperaturas, a FMF remarcou os jogos que serão realizados nos CT´s para o período matutino, com uma temperatura mais amena.

Sendo assim, para sábado (21) duas partidas foram marcadas. O Cuiabá receberá o Luverdense no seu CT, na capital do estado, às 8h30. Já as 18h, o Sinop jogará contra o União, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop.

No próximo domingo (22) ocorrerão mais dois jogos. Às 8h30, o Operário FC enfrentará o Dom Bosco, no CT do Brasil Central. Já as 18h, o Mixto vai encarar o Araguaia, na Arena Pantanal. Ambas as partidas em Cuiabá.