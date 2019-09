Copa do Brasil: Inter x Furacão: batalha final pelo título

A bola vai rolar no gramado do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), onde será definido o campeão da Copa do Brasil, na noite de hoje (18), em jogo marcado para as 20h30. O Internacional enfrenta o Athletico Paranaense, que tem a vantagem de 1 a 0 conquistada na primeira partida realizada na quarta-feira passada (11), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Como não há critério do gol qualificado, qualquer vitória do Colorado Gaúcho por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Athletico Paranaense, por sua vez, precisa apenas de um empate para se sagrar campeão da competição pela primeira vez.

O técnico do Internacional, Odair Hellmann, comandou duas atividades em Porto Alegre após o confronto pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, parte do grupo ficou na capital gaúcha dando sequência a preparação para a decisão. O último treinamento da equipe aconteceu com portões fechados para a imprensa, na tarde de ontem (17), no Beira-Rio. O grupo colorado ajustou os últimos detalhes e está preparado para a finalíssima da Copa do Brasil.

A provável escalação deve ser Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

ATHLETICO PARANAENSE – Antes de viajar para a capital gaúcha, o elenco rubro-negro fez um treinamento no CAT Alfredo Gottardi, na manhã de ontem. O técnico Tiago Nunes aproveitou o expediente para focar em exercícios envolvendo bolas paradas.

A provável escalação do Furacão deve ser Santos; Khellven, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.