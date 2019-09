Vivendo no deserto: Umidade relativa do ar em 12%

Grau de severidade é classificado como ‘grande perigo’. Umidade do ar atinge índices semelhantes às áreas do deserto

Após emitir, na última semana, um alerta para risco de hipertermia devido ao calor em excesso em Rondonópolis e outras 26 cidades de Mato Grosso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a emitir alerta, ontem (16), desta vez para a baixa umidade relativa do ar na cidade, de 12%, o que pode causar risco à saúde da população e propensão a incêndios florestais.

Segundo o Inmet, o grau de severidade é classificado como ‘grande perigo’, por causa da umidade do ar que atinge índices semelhantes às áreas do deserto. O período crítico é entre 13h e 17h, mas, diante de um cenário de alta temperatura e umidade baixa, o alerta vale para todo o dia.

O Estado tem enfrentado forte calor em setembro, praticamente atingindo todos os dias a casa dos 40ºC. As previsões para os próximos dias são ainda piores, já que, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as temperaturas máximas ficam, até o próximo domingo (22), em 41°C.

Já outros dois sites especializados falam em temperatura variando entre 38ºC e 42ºC até o fim de semana, sendo que o dia mais quente dever ser hoje (17), com máxima de 42ºC, isso sem levar em consideração a sensação térmica.

CHUVA

Um dos sites especializados em previsão do tempo aponta, para esta quinta-feira (19), 80% de probabilidade de chuva e, na sexta-feira (20), 90%. Porém, a quantidade prevista é de apenas 5mm, o que pode provocar o efeito da chamada “chuva fantasma”, que evapora antes de tocar o solo.

Já o Cptec não tem previsão alguma de precipitações para os próximos dias. Há somente uma previsão estendida que fala sobre pancadas isoladas para o dia 27 de setembro, prevendo também máxima de 35ºC.

Vale lembrar que o Sanear já emitiu também um comunicado para que a população economize água, uma vez que a captação no Rio Vermelho, que abastece 49% da cidade, está comprometida devido a baixa do rio, que sofre com a estiagem.