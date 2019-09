Editorial: Um problema crônico…

Entra ano e sai ano, mas um assunto não sai de pauta em Rondonópolis: perturbação de sossego. No último domingo (15), mostramos em uma reportagem um caso de som alto no bairro Jardim Europa, que resultou em apreensão do som, de veículo e condução de pessoas para a Delegacia. Mas, não foram somente os moradores desse bairro que sofreram com esse tipo de situação, já que no Jardim Atlântico e em outros locais da cidade ocorrências do tipo foram registradas. Perturbar o sossego alheio é demonstrar uma total falta de educação, bem como não ter noções de respeito e de cidadania. Qual a razão para fazer com que a sua diversão seja um incômodo tão grande para os outros? Qual a necessidade de se ter um volume de som tão alto, sabendo que isso só irá resultar em polícia na porta de sua casa?

O assunto é falado por tanto tempo, e todas as pessoas estão mais do que cientes sobre o que é permitido e o que não é. Mesmo assim, praticamente todos os dias a polícia recebe reclamações nesse sentido. Cabe a nós acreditar que o problema mesmo é a falta completa de bom senso.

Além de provocar incômodo nos seus vizinhos, o que gera desconforto, inimizade, brigas, confusões… Além de ter que responder pelo seu ato diante da polícia e, depois, na Justiça, há também um outro ponto que o cidadão que resolve tirar o dia para perturbar os outros provoca: desvia a atenção da polícia para resolver a confusão que cria. Com tanta coisa para se cuidar nessa cidade, é também uma falta de responsabilidade.

Quanto a você, que está sendo incomodado, é sempre bom buscar meios menos problemáticos de resolver a situação, solicitando que o som seja baixado, sem necessidade de acionar policiais com casos desse tipo, e sem recorrer às vias judiciais. Mas, se não existir outro jeito, como tanto acontece, faça valer seu direito. Afinal, a punição pode ensinar algo ao vizinho barulhento. Ademais, a regra vale para todos nós e é bastante clara: não faça aos outros o que não quer que seja feito com você.