Comércio de alimentos se prolifera nas calçadas

Forma de driblar a crise para alguns, mas transtorno para cidadãos que dependem das calçadas para transitar, o comércio de alimentos nas calçadas e trailers nos mais variados pontos de Rondonópolis, principalmente junto às avenidas principais e grandes comércios, tem chamado a atenção na cidade.

De um lado, a reclamação é que a proliferação desenfreada e sem regras desse tipo de comércio tem obstruído a passagem de pedestres nas calçadas, especialmente em negócios que ficam com mesas e cadeiras instaladas durante o dia todo. “A calçada é do pedestre. Não é possível ficar uma situação dessa. É preciso fazer alguma coisa!”, externou uma empresária que preferiu não se identificar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99962-6990

Do outro lado, a preocupação é com as condições sanitárias desses estabelecimentos que comercializam alimentos em vias públicas, sendo a maioria ambulantes. No período da noite, o grande avanço é dos trailers que comercializam lanches diversos. Existe a dúvida se o Município tem ou não acompanhado as condições de comercialização dos alimentos nesses pontos.

Ouvido pela reportagem, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Ernando Cabral, disse que essa questão não faz parte das campanhas da entidade. Pessoalmente, observa que, por um lado, é um problema social, no qual o desemprego leva as pessoas a buscarem uma renda alternativa para suas famílias.

Por outro lado, Ernando entende que a situação pode ser reflexo também de uma administração pública mais voltada ao populismo, na qual a fiscalização tende a ser mais branda nessa área. Se a fiscalização não é efetiva, observa que a tendência é que esse tipo de comércio informal se prolifere mais.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança, também disse que a inibição desse comércio informal de alimentos não faz parte de uma cobrança específica da entidade. Contudo, externou que, pessoalmente, é contra a informalidade, sendo a favor do poder público facilitar a vida dos cidadãos, diminuindo a burocracia, para que eles possam partir para a formalidade e entrar na legalidade. Um exemplo disso, segundo ele, é a Medida Provisória da Liberdade Econômica, do Governo Federal, que, entre outras coisas, acabou com a necessidade de alvarás para atividades de baixo risco, como pequenos comerciantes.