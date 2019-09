Revista: Nova “Mercado Imobiliário & Construção”

A terceira edição da Revista Mercado Imobiliário & Construção, produzida pelo Jornal A TRIBUNA, circulará na próxima terça-feira (17/9). A publicação chega novamente com material gráfico de alta qualidade, reportagens diferenciadas e faz um raio-x do mercado imobiliário, da construção civil e áreas afins em Rondonópolis.

Os assinantes do A TRIBUNA receberão a Revista em casa ou na empresa, junto com o jornal impresso. Além disso, a publicação terá distribuição avulsa para as lojas do Shopping e para os principais escritórios dos ramos de construção e imobiliário da cidade.

Um grande diferencial da Revista Mercado Imobiliário & Construção está na qualidade do seu conteúdo, com matérias informativas locais, produzidas pelo jornalismo do A TRIBUNA, com análise e participação dos principais profissionais e empresários desses segmentos no município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os leitores poderão conferir nessa publicação reportagens que analisam a evolução e o momento atual da construção e do mercado imobiliário, com a tendência dos edifícios residenciais/comerciais e dos condomínios fechados. Haverá ainda matérias com esclarecimentos jurídicos desse importante setor.

As reportagens pensadas para a Revista buscam oferecer uma leitura prazerosa e, ao mesmo tempo, conectada com a realidade vivenciada pelos rondonopolitanos. Para exemplificar, uma matéria especial abordará as rotas de expansão imobiliária e outra, os desafios do crescimento local.

Pensada como uma forma de divulgar o potencial do segmento e mostrar a pujança econômica de Rondonópolis, a Revista se propõe novamente em ser uma vitrine para visitantes e investidores interessados em saber mais sobre a cidade, além de deixar os moradores bem informados.

Em fase final de acabamento, a Revista utilizará material de alto padrão, como o papel couchê, e contará com o padrão dos serviços da Mega Gráfica/A TRIBUNA, o que permitirá aos leitores e anunciantes ter em mãos um produto de qualidade e durabilidade.

Dentro de uma nova proposta, a publicação também terá a sua versão digital na internet e um conceito inovador de divulgação dos seus conteúdos junto aos clientes e sociedade, através de um trabalho multiplataforma nas mídias sociais do A TRIBUNA, como Facebook, Instagram e Whatsapp.

Mais uma vez, a Revista “Mercado imobiliário & Construção” promete ser uma grata surpresa em Rondonópolis, dando luz para os setores que não param de crescer na cidade. Agora é esperar até a próxima terça-feira!