Perturbação do sossego: Polícia apreende aparelhos de som por poluição sonora

A perturbação do sossego público, algo corriqueiro nos fins de semana em Rondonópolis, virou caso de polícia no bairro Jardim Europa. Policiais da 2ª Companhia de Polícia Ambiental de Rondonópolis fizeram a apreensão na madrugada deste sábado (14/9) de aparelhos de som pela prática de poluição sonora e danos à saúde.

A apreensão ocorreu após a Polícia Ambiental receber por telefone várias solicitações denunciando que, em frente a um bar, se encontravam três veículos com som muito alto, tirando o sossego dos moradores vizinhos. No local, através de aferição com o aparelho decibelímetro, constatou-se volume acima do permitido: mais de 87 decibéis.

Os veículos denunciados eram uma Saveiro cor branca, uma Saveiro cor vermelha e um Gol cor cinza. Segundo a polícia, as denúncias sobre as participações dos veículos também foram confirmadas através das pessoas que se encontravam no local. Três suspeitos foram autuados pelo crime.

Diante da constatação foi solicitado apoio das viaturas do 5º Batalhão de Polícia Militar, que ajudaram nas apreensões dos aparelhos constantes nos três veículos e conduções dos responsáveis à Delegacia de Polícia. A retirada dos aparelhos de som acabou se dando no pátio da 2ª Companhia de Polícia Ambiental.

Vale informar que, conforme reunião onde estavam presentes representantes do Juvam (Juizado Volante Ambiental), Ministério Público, órgãos ambientais, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil, foi ajustada e uniformizada a forma de atuação tendo como parâmetro a emissão de ruídos acima de 70 decibéis, no sentido que sejam realizadas prisões em flagrante de agentes causadores de poluição sonora pelo crime ambiental.