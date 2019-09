Finalmente: Reforma na Escola “Emanuel Pinheiro” é concluída

Após um ano e meio, as obras de reforma da Escola Estadual Emanuel Pinheiro, no Centro, finalmente foram concluídas. O término dos trabalhos ocorrem após muitos problemas ao longo desse período, como paralisação das obras por vários meses e alunos estudando em outro prédio em condições precárias e constrangedoras.

O Jornal A TRIBUNA constatou que o serviço de reforma do prédio do estabelecimento foi finalizado neste fim de semana com a conclusão da pintura. Faltam agora apenas a instalação dos aparelhos de ar-condicionado e alguns detalhes. A expectativa agora é que a direção possa anunciar a data da retomada das aulas no prédio reformado.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc/MT), a obra na Escola Emanuel Pinheiro contemplava novo telhado, forro, pintura, troca de piso e azulejo nos banheiros. Também estava prevista uma nova instalação elétrica na estrutura da unidade.

O prazo de reforma da escola era de 120 dias, com as obras tendo iniciado em fevereiro de 2018, mas que acabaram sendo paralisadas em agosto do mesmo ano por falta de pagamento da construtora por parte do Governo do Estado. O serviço custou R$ 660.740,21.

Os trabalhos foram retomados apenas em março de 2019, após forte pressão de pais e alunos do estabelecimento. Eles denunciaram em fevereiro deste ano que, enquanto as obras estavam paradas, os alunos estavam em salas pequenas e superlotadas no prédio da Escola Alfredo Marien, no Centro.

Por último, os trabalhos de reforma estavam previstos para serem finalizados em julho passado, mas somente agora, em setembro, estão ocorrendo de fato.

A Emanuel Pinheiro, que atende atualmente mais 400 alunos do ensino fundamental, foi uma das primeiras escolas de Rondonópolis e nunca tinha passado por reforma geral.