Alto Taquari: Colisão de trem com carreta resulta em explosão

Uma carreta tanque, carregada com óleo diesel, se envolveu em um grave acidente com uma composição da empresa Rumo, que acabou colidindo com o caminhão e, com a força do impacto, a carreta explodiu e levantou uma densa nuvem de fumaça, que pôde ser vista de longe. O acidente aconteceu por volta de 10h40 de ontem (14). Apesar da gravidade, nem o motorista do caminhão e nem o maquinista ficaram feridos, resultando apenas em danos materiais.

De acordo com informações obtidas junto à Polícia Militar de Alto Taquari, as causas do acidente serão investigadas porém, existe a suspeita de imprudência por parte do motorista do caminhão, que pertence à Usina Alto Taquari, antiga Odebrecht Agroindustrial, que produz álcool de cana de açúcar naquela cidade. A colisão aconteceu no momento em que o caminhão levava óleo diesel para o maquinário da usina e, ao chegar no cruzamento da rodovia MT-465 com os trilhos da empresa Rumo, o motorista teria tentado atravessar com o pesado veículo, mesmo com a composição se aproximando.

Como não havia tempo suficiente para isso, o trem, que transportava carga de milho, acabou colidindo com o tanque carregado com óleo diesel, que explodiu e ficou destruído. Conforme repassado, o motorista do caminhão ainda conseguiu pular da boleia do veículo e evitar o pior. O fogo foi controlado com auxílio de caminhões pipa da própria usina e o tráfego no cruzamento foi liberado por volta de 12h30.