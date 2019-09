Agentes Prisionais: Estado é cobrado para nomeação de aprovados

Vereadores de Rondonópolis e representantes dos aprovados no último concurso público para agentes prisionais, estão cobrando do governo estadual a nomeação dos aprovados. Na última quinta-feira (12), durante a visita de Mauro Mendes à cidade, um documento com as reivindicações foi entregue ao governador.

Segundo consta no documento, a categoria sustenta que a nomeação dos aprovados vai melhorar o trabalho de segurança carcerária que é realizado na Penitenciária da Mata Grande, além disso, melhorar as atividades de ressocialização que são promovidas no presídio. No dia 15 de maio deste ano, os aprovados no concurso publico compareceram à Câmara Municipal, onde foram pedir o apoio dos vereadores.

Inicialmente, em Mato Grosso, o concurso para o cargo de agente penitenciário previa 2.840 vagas, tendo sido aprovados 1.115 candidatos, porém até o momento apenas 186 foram convocados. Já são quase três anos desde que o concurso foi lançado. Agora, a preocupação é quanto a sua validade, que expira no próximo ano.