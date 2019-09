Acir agora na palma da sua mão

Com os avanços da modernidade, o aparelho celular se tornou a principal forma de comunicação e acesso ao mundo digital. Com a praticidade de tudo a um toque de distância, hoje em dia se torna inevitável o uso do celular tanto para negócios, como para a vida social.

Com a facilidade de integrar plataformas, sites, redes sociais, soluções e informações variadas sobre a entidade, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – Acir, irá promover o lançamento do App nesta próxima terça-feira, no auditório da entidade, dia 17, às 17h. O App da Acir será um novo jeito de se relacionar e gerar negócios para o fortalecimento da economia de Rondonópolis.

O Aplicativo já está disponível gratuitamente para Android pelo Google Play, e para IOS na App Store.

A Acir está constantemente em busca do aprimoramento, facilidade e eficiência dos seus serviços. Para atender às necessidades das empresas e da população, o aplicativo Acir vem como uma ferramenta para contribuir para o crescimento e desenvolvimento de Rondonópolis. Uma maneira prática e ágil de acessar informações e oportunidades.

Para o presidente da Acir, Ernando Cabral, a modernidade chegou para aproximar e facilitar os serviços da Associação. “Essa é uma ferramenta pioneira, irá ajudar o associado e o usuário a acompanhar o que acontece na entidade e em Rondonópolis. A Associação tem o dever de representar o empreendedor na defesa de seus interesses junto à sociedade e ao governo. Com o aplicativo, os serviços da entidade ficam ainda mais próximos da sociedade”, diz Ernando Cabral.

Entre as variadas funcionalidades do aplicativo, estão disponíveis serviços tanto para o consumidor, quanto para o comerciante. Com objetivo de aproximar a entidade com seus associados e a comunidade, a interface do aplicativo contará com informações sobre a Entidade, a cidade, e as empresas associadas. Acesso aos serviços da Acir a qualquer hora e em qualquer lugar; Rede de Negócios; Acesso para Consulta SCPC; Notícias; Vagas de Emprego; Associado em Destaque; Eventos da Associação e da cidade; Pesquisa; Cursos; Calendário; Treinamentos; Locação de Salas; Arquivos; Revista Acir e acesso às demais redes sociais da entidade.

No guia comercial estão listadas floriculturas, imobiliárias, academias, farmácias, hotéis, pet shops, restaurantes, salões de beleza, entre outras empresas e prestadoras de serviços. O aplicativo levará o usuário até à empresa desejada, traçando a rota de acesso mais fácil e rápida pelo aplicativo.

Empresas associadas terão benefícios exclusivos no aprimoramento da interface do seu negócio no app. Link com acesso direto as redes sociais da empresa, um pequeno histórico, horário de funcionamento e informações variadas.

Inovação, acessibilidade e praticidade, fique por dentro de Rondonópolis. Com o App da Acir será possível ter acesso aos horários do comércio, de acordo com o calendário nacional e municipal, datas comemorativas e horários especiais. Além de acesso aos pontos turísticos e atividades turísticas da cidade.

“O aplicativo será um marco na história da Acir. Estamos acompanhando a modernidade e trouxemos isso ao associado e à população. Agora, os serviços da Acir estão ainda mais próximos da sociedade, uma oportunidade de aproximação em prol do desenvolvimento da cidade”, enfatiza o gerente administrativo da Acir, Robson Neves.