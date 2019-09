Transporte Coletivo: Nenhuma empresa ainda se interessou pela licitação

Até agora, nenhuma empresa manifestou interesse em participar da licitação de concessão do serviço de transporte coletivo em Rondonópolis, prevista para ocorrer no próximo dia 1º de outubro. Nenhum edital com as regras do certame, até ontem, havia sido retirado. Segundo informado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, o prazo para as empresas interessadas ainda está aberto. Quem ganhar a licitação, terá o direito de explorar o serviço, inicialmente, num prazo de 10 anos. Sairá vencedora a empresa que apresentar a proposta com melhor técnica e menor preço de tarifa.

Essa é uma nova tentativa de contratação de empresa de transporte coletivo após a Prefeitura ter realizado processo licitatório por três vezes, uma em 2016 e duas em 2018, sendo que em todas elas não apareceu nenhum interessado, resultando deserta.

Entre as exigências que o município fez para a nova empresa que vai atuar em Rondonópolis, estão a frota 100% equipada com elevadores para cadeirantes e pessoas com deficiência (PCDs), a frota composta por 66 veículos, sendo que 60 devem estar em operação e 20% dela devem ter equipamento de ar condicionado. Também consta no novo edital a possibilidade da empresa flexibilizar a utilização de até 33 veículos do modelo de microônibus, dependendo do fluxo de passageiros da linha. Outro benefício para o usuário é que 20% de toda a frota deve ser composta de veículos novos.

Hoje, a Cidade de Pedra ainda opera em Rondonópolis após um acordo com a Câmara Municipal e a concessionária para garantir a atuação da empresa até o final de dezembro de 2019. A Prefeitura está subsidiando integralmente – 100% dos repasses – o passe-livre estudantil, bem como demais gratuidades de passagens ofertadas por leis municipais.