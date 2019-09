Preocupação: Casos de dengue aumentam mais de 600%

Os oito primeiros meses do ano registraram um avanço expressivo no número de casos de dengue no município de Rondonópolis. Conforme dados do Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), as notificações saltaram de 96 casos da doença em 2018 para 686 casos em 2019. Isso representa um aumento da ordem de 614,6% nas notificações de dengue na cidade. Somente em 2019 vem sendo verificada uma incidência de 308,6 casos por 100 mil habitantes.

Rondonópolis teve o maior aumento percentual de dengue entre as cidades do Estado com mais de 100 mil habitantes. A cidade de Sinop teve um aumento de 351%, saindo de 354 casos para 1597 casos de dengue. As cidades de Cuiabá e Várzea Grande tiveram, por sua vez, redução das notificações de dengue, respectivamente da ordem de -67,5% e -94,1%. Em Várzea Grande, os números caíram de 1.480 para 88 casos.

Apesar da situação, Rondonópolis não teve neste ano nenhum caso de óbito confirmado ou em investigação por dengue. Já o município de Primavera do Leste, a 130 quilômetros de Rondonópolis, tem registrado um óbito confirmado por dengue e outro em investigação em 2019. A cidade de Alto Araguaia, na região de Rondonópolis, tem um óbito por dengue em investigação.

A variação em relação à Chikungunya também foi considerável em Rondonópolis. O número de notificações aumentou de 29 em 2018 para 49 no mesmo período de 2019, representando um aumento de 69%. Em 2019, isso representa a incidência de 22 casos por 100 mil habitantes. Os dados do Informe Epidemiológico são referentes ao período de janeiro a 7 de setembro de cada ano.

Um alívio foi registrado em relação ao Zika Vírus na cidade. De acordo com o Informe Epidemiológico, houve uma redução da doença de 24 casos em 2018 para 9 casos em 2019, o que significa uma queda de 62,5%. Neste ano, os números resultaram em uma incidência de 4 casos para 100 mil habitantes. As quatro maiores cidades do Estado tiveram diminuição de Zika Vírus neste ano.

No geral, o estado de Mato Grosso também sofreu um avanço perigoso da dengue neste ano. Saltou de 6.868 casos da doença entre janeiro e 7 de setembro de 2018 para 13.379 casos no mesmo período deste ano, representando um crescimento da ordem de 98,4% de um ano para outro. Os dados significam uma incidência de 400 casos da doença para 100 mil habitantes no Estado neste ano.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde, as ações de comunicação e mobilização são essenciais, pois estimulam a participação social na identificação dos problemas de saúde pública nos bairros, bem como a circulação de informações e conhecimentos em saúde. O desenvolvimento dessas ações, de acordo com o informado, auxilia o exercício do controle social sobre os serviços da rede SUS (Sistema Único de Saúde), vez que possibilitam a tomada de decisões, contribuindo para melhoria da qualidade de vida da população.

Neste período, dentro dessa premissa de comunicação e mobilização, recomenda-se o reforço nos municípios da necessidade de eliminação de criadouro do mosquito da dengue; de explicar a biologia e os hábitos do Aedes aegypti (transmissor da dengue); de informar os locais de concentração do agente transmissor; os principais sintomas da doença; e recomendações para que a população, em caso da doença, recorra aos serviços de atenção primaria à saúde.