Inimigo íntimo: Mano Menezes enfrenta o seu ex-time

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam hoje (14), às 18h, na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o reencontro do Cruzeiro com Mano Menezes, que agora está no comando no Verdão.

Em termos de escalação, o Palmeiras terá a volta de Gustavo Gómez, que estava disputando amistosos com a Seleção Paraguaia. Ramires, que esteve fora dos treinos durante a semana, é outro que retorna para ficar à disposição. Ontem (13), Mano Menezes fechou o treinamento e mantém o mistério quanto a formação que vai jogar. Dessa forma, a provável escalação da equipe paulista deve ser Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Luan), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

CRUZEIRO – O lateral Edilson não viajou para a partida na capital paulista. Dedé, com entorse em um dos tornozelos, e Rodriguinho, entregue à preparação física depois de se recuperar de uma cirurgia, também são desfalques. A provável escalação do time mineiro deve ser Fábio; Orejuela, Fabricio Bruno, Léo e Dodô; Henrique, Jadson (Ariel Cabral); Robinho (Marquinhos Gabriel) e Thiago Neves; Pedro Rocha e Fred (David).