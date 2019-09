Incra fecha novamente as portas

A Unidade Avançada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Rondonópolis, foi fechada novamente. Na primeira vez, no final do mês de julho, o posto ficou fechado por alguns dias, quando a mobilização da classe política local conseguiu reverter a situação mas, passados pouco mais de um mês, eis que o escritório local foi fechado novamente.

O fechamento da unidade pegou de surpresa as pessoas que procuraram pela mesma na tarde de ontem (13), que encontraram todos os portões e portas trancadas e sem nenhum funcionário no local. Outra coisa que surpreendeu e indignou os trabalhadores que foram até o posto, foi o fato de o mesmo ter sido fechado sem avisar os usuários e nem sequer um cartaz explicando as razões do fechamento foi deixado no local.

Procurada para falar a respeito do assunto, a reportagem do A TRIBUNA não conseguiu obter uma resposta da Superintendência Regional do Incra no Estado.

Já a Secretaria Municipal de Agricultura informou que não recebeu nenhum comunicado do Incra sobre o fechamento da unidade local e fez questão de lembrar que, no último dia 14 de agosto, uma delegação liderada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) esteve em Brasília, onde se reuniu com o presidente nacional do Incra, general João Carlos Jesus Correia, que garantiu que a repartição não seria fechada e que não teria chegado a passar pela sede geral em Brasília a possibilidade de extinguir o posto de Rondonópolis.

A unidade local do Incra foi inaugurada em abril de 2017 e atende cerca de seis mil famílias da região, principalmente recebendo e encaminhando processos que visam a regularização fundiária das dezenas de assentamentos da reforma agrária que existem na região. Ela foi fechada, pela primeira vez, no dia 24 de junho passado, também sem maiores explicações e por meio de um e-mail. Na ocasião, a direção estadual do órgão informou que o fechamento teria o objetivo de cumprir com o que determina um Decreto do Governo Federal, que prevê a redução em 50% dos cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS).

Após isso, a prefeitura de Rondonópolis se prontificou a bancar todas as despesas para manter a unidade aberta, o que serviu para manter o escritório local do Incra aberto por mais alguns dias, mas ainda assim ele acabou fechado novamente.