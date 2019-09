Estudantes do Khalil Zaher são recebidos no A TRIBUNA

O jornal A TRIBUNA recebeu, em suas instalações, anteontem e ontem, dois grupos de estudantes do Centro Educacional Khalil Zaher. Na quinta-feira, foram 41 alunos do 5º ano, turmas “A” e “C”. Ontem, mais 29, também do 5º ano, turma “B”.

A atividade extraclasse faz parte do projeto “#PartiuRondonópolis”, onde estão envolvidos os professores Rodrigo Garcia (professor de Geografia responsável pelo projeto), Daliane Azevedo (professora de Português), Larissa Benites e Thiago Garcia (professores de Educação Física).

Nas dependências do A TRIBUNA, professores e alunos foram recebidos pelo jornalista Almir Rodrigues. O profissional apresentou um breve histórico da trajetória do jornal que, no ano que vem, completa 50 anos de circulação ininterrupta.

O grupo do Khalil Zaher também percorreu o setor de redação e pode observar uma parte do parque gráfico onde é impresso o periódico. Os estudantes estavam atentos a cada detalhe, sempre fazendo muitas perguntas e questionamentos, demonstrando interesse pela história do jornal, como é o dia a dia dos jornalistas na captura da notícia, como se dá o processo final de produção do A TRIBUNA até sua chegada às mãos dos seus leitores.

O projeto também previa um passeio pela Rodovia do Peixe, visita ao Corpo de Bombeiros, ao bairro Paulista (um dos primeiros da cidade), Praça dos Carreiros, Praça Brasil, Câmara Municipal, finalizando o ‘city tur’ no Cais.

O objetivo, de acordo com os professores, é despertar o interesse e o conhecimento dos alunos sobre o município. “Mostrar a parte natural (vegetação), os patrimônios e principalmente, fazer com que os nossos estudantes conheçam a história de Rondonópolis”, completam.