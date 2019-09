Controle interno: Auditores realizam inspeção no HR de Rondonópolis

Equipe de auditores da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) esteve nesta semana em Rondonópolis para inspecionar o Hospital Regional do município. O objetivo foi averiguar a estrutura física e o funcionamento da unidade de saúde, como parte de uma série de auditorias em andamento pela CGE nos Hospitais Regionais.

Na inspeção, foram verificados os procedimentos hospitalares e ambulatoriais, a disponibilização de leitos, a assiduidade de médicos e demais servidores, a adequação da estrutura da ambulância, a aquisição de medicamentos, a gestão de gases medicinais, a nutrição hospitalar, a contratação de pessoal e os sistemas de informação utilizados pelos funcionários da unidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99603.9677

A inspeção, realizada por dois auditores do Estado, vai resultar em relatório no qual serão apresentadas as constatações, as causas e as respectivas recomendações para aprimorar a qualidade dos controles internos e a prestação dos serviços de saúde. O trabalho estava previsto no Plano Anual de Auditoria da CGE para 2019.

A seleção dos órgãos e das atividades objetos de auditoria leva em conta o índice de significância estabelecido com base na conjugação dos critérios de relevância social, valor financeiro, risco e oportunidade.