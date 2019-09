TRANSFORMADOR I

O problema da falta de energia que estava prejudicando os trabalhos na Defensoria Pública, em Rondonópolis, parece ter sido resolvido. Isso porque a Energisa, empresa responsável pelo fornecimento da energia elétrica, afirmou ao A TRIBUNA que trocou o transformador que atende ao órgão público por uma de capacidade maior.

TRANSFORMADOR II

A empresa resolveu a questão após o Jornal denunciar os problemas causados pela falta de energia ao órgão que oferece defesa jurídica gratuita para os cidadãos e cidadãs mais carentes da sociedade, em matéria publicada no último dia 12. No mesmo dia, a empresa enviou técnicos ao local, que constataram a deficiência e em seguida resolveram o problema.

FECITI I

Estão abertas as inscrições para participar da 4ª edição da Feira de Ciência Tecnologia e Inovação de Rondonópolis (Feciti). Alunos de todos os níveis, de escolas públicas e privadas, universitários, professores, empresários e inventores autônomos podem se inscrever gratuitamente pela internet até dia 12 de outubro. FECITI II

Os projetos inscritos vão passar por uma pré-seleção feita pela comissão formada por integrantes do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondonópolis (Comciti) e profissionais que atuam na cidade. Após essa seleção serão divulgados os projetos que serão apresentados durante a Feciti que vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro.

CAPTURA ILEGAL

Policiais militares de São Félix do Araguaia libertaram 60 tartarugas que estavam em um barco, na manhã de ontem (13.09). O crime foi descoberto após denúncia, que descrevia que um homem estaria com uma grande quantidade de animais no Porto da Manga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi até o local e flagrou o suspeito retirando os animais do barco. Ao ser abordado, o homem se jogou no rio, empurrando a embarcação para o meio. Ele conseguiu fugir, nadando até a margem e entrando em uma área de mata.