Bombeiros lidam com queimadas maiores

Apesar dos dados indicarem uma pequena redução no número de notificações de queimadas, o Corpo de Bombeiros em Rondonópolis vem lidando com queimadas de maiores proporções fora do perímetro urbano neste ano de 2019. No geral, a expectativa é que o número de queimadas encerre 2019 bem próximo do verificado em 2018.

Conforme dados do Corpo de Bombeiros repassados ontem ao A TRIBUNA, foram registradas 267 ocorrências de queimadas em Rondonópolis entre janeiro e agosto de 2019, contra um total de 291 ocorrências no mesmo período em 2018. Isso representa, em termos de notificações junto aos Bombeiros, uma redução de 8,24%. Em 2018 o mês mais crítico foi julho, com 146 casos. Em 2019, foi agosto, com 80 ocorrências.

No entanto, o 1º tenente Roberto Coelho de Lima, que vem respondendo pelo Comando Adjunto do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, explicou que é preciso ter cautela ao analisar esses números absolutos, que são influenciados por uma série de fatores, não representando uma melhora da situação na prática. Ele observa que os dados apresentados podem ter subnotificações, pois os Bombeiros não tem condições de atender todos os casos de queimadas que surgem na cidade, constando somente as ocorrências de fato atendidas.

Nesse contexto, o 1º tenente Roberto aponta ainda que o Corpo de Bombeiros conta com um quadro de profissionais reduzido para atendimento às queimadas, conseguindo neste ano montar duas equipes para atender esse tipo de ocorrência. O profissional informa que nesta temporada de seca vem percebendo muitos focos de queimadas fora do perímetro urbano, como fazendas e reservas. Em agosto, por exemplo, um incêndio de grandes proporções foi registrado na Serra da Petrovina, na região.

Nesta temporada, o Corpo de Bombeiros vem se deparando com focos de queimadas maiores e mais demorados em toda a região. “O Cerrado este ano queimou para todo lado”, analisou. No perímetro urbano de Rondonópolis, por sua vez, o 1º tenente Roberto atesta que vem tendo muitos focos de queimadas, mas menores. Nesse sentido, devido à priorização dos focos mais graves na região, justifica que muitos casos menores de queimadas no perímetro urbano acabam ficando sem atendimento.

Comparando os períodos mais críticos de queimadas em 2018 e em 2019, o 1º tenente Roberto externou que houve variações em função do fator climático. Ele repassou que em agosto de 2018 houve uma chuva forte, diminuindo o número de queimadas naquele período, e neste mesmo mês de 2019 não houve chuvas, sendo afetado grandemente pela seca. Em relação ao mês de julho foi o contrário: não teve chuva nesse período em 2018 e houve chuva neste ano de 2019.

Em termos de perímetro urbano, o Corpo de Bombeiros alerta ainda que os terrenos que queimam na cidade são basicamente os mesmos todos os anos, pois não há um trabalho forte e eficaz do poder público no sentido de limpeza da vegetação dessas áreas, que fica seca neste período do ano. “A Prefeitura deveria priorizar todo ano a fiscalização e proibição desses terrenos com vegetação no perímetro urbano”, externou o comandante adjunto.