Susto em Guiratinga: Avião com deputados fura pneu durante pouso

Susto em Guiratinga. O pneu de uma aeronave que transportava os deputados estaduais Ondanir Bortolini (PSD), o “Nininho”, e Valmir Moretto (PRB) furou durante um pouso na tarde de ontem (12), na cidade de Guiratinga. Com isso, de acordo com informações, a aeronave saiu da pista. Além dos deputados, mais dois assessores do governador Mauro Mendes (DEM) estavam no avião. Apesar do susto, ninguém se feriu e as autoridades seguiram normalmente com a agenda que estava prevista.

O coronel Juliano Chirolli, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) – ao qual a aeronave pertence -, repassou à imprensa que o pneu furou durante o pouso fazendo com que a aeronave, modelo Baron, saísse da pista de terra. No entanto, conforme ele, os danos foram mínimos. “Não teve nada com o que se preocupar. O dano foi apenas no pneu mesmo”, afirmou o coronel.

Em Guiratinga, a comitiva do governador visitou a obra de asfaltamento que interliga a cidade de Tesouro a Guiratinga, na MT-110, que está em andamento com mais de 70% dos 41 quilômetros de asfalto previstos.

Estiveram presentes os deputados estaduais Sebastião Rezende, Ondanir Bortolini (Nininho), Thiago Silva, Valmir Moretto, o secretário adjunto da Casa Civil, Carlos Brito, e os prefeitos de Guiratinga, Humberto Domingues, e de Tesouro, Antônio Leite Barbosa, e demais autoridades locais.