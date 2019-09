Prefeitura prevê gastar R$ 2,8 mi na Praça dos Carreiros

Após a revogação em junho deste ano da última licitação realizada, a Prefeitura de Rondonópolis está preparando nova contratação para realização das obras de revitalização da Praça dos Carreiros, no Centro, prevendo gastar aproximadamente R$ 2,8 milhões. No projeto anterior, o valor de investimento nesse logradouro seria da ordem de R$ 1,851 milhão.

A Comissão de Licitação do Município informou ao A TRIBUNA que, seguindo os trâmites legais do processo licitatório, a proposta de Edital para contratação da nova empresa que executará as obras de revitalização da Praça dos Carreiros foi encaminhada à análise e parecer da assessoria jurídica. Somente após esse parecer jurídico, a Comissão marcará a data da nova licitação.

Apesar de o edital não ter sido publicado ainda, o anúncio do processo é uma esperança de que a tão esperada revitalização da Praça dos Carreiros possa ocorrer ainda na atual gestão Zé do Pátio, ou seja, até 2020. Inclusive, no atual mandato, houve a decisão de manter as principais características históricas do local, como o coreto e o monumento do carro de boi, abandonando o projeto elaborado na administração anterior.

Conforme o projeto atual da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), será feita a restauração do coreto com a manutenção do piso composto por pedras portuguesas, bem como do local de hasteamento das bandeiras, que passará por uma reconstrução, pois a laje cedeu, mantendo a sua originalidade.

O piso da praça será todo trocado, substituído por pedras intertravadas, algumas árvores serão trocadas por estarem condenadas e todo um novo trabalho paisagístico será realizado com melhor arborização. A praça também contará com três quiosques comerciais e com uma nova parada de ônibus fechada em vidro, com ar-condicionado e placas solares. Ainda será construído um playground infantil.

O projeto prevê ainda a construção de um espelho de água e a estrutura dos postes de iluminação terá o estilo arquitetônico colonial mantido para garantir a preservação histórica da praça, uma das mais antigas e importantes da cidade. Todos os acessos do local, que ainda terá um banheiro público anexo ao terminal de ônibus, terão acessibilidade.

A licitação que foi revogada teve como vencedora a empresa “A I Fernandes”, de Cuiabá. Conforme justificado pelo poder público, a Sinfra constatou na ocasião inconformidades no orçamento e decidiu pela revogação do processo a fim de evitar danos futuros ao erário.