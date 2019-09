Ligação de ponte com BR: Governo não tem recursos, diz Mendes

O governador Mauro Mendes (DEM) declarou, ontem (12), durante sua a visita a Rondonópolis, que o Estado ainda não tem recursos para a construção da via ligando a ponte da Avenida W-11 à rodovia BR-364. “A ponte é uma obra que estava paralisada, mas já definimos recursos para a sua continuidade. Foi uma obra mal planejada, onde foi feita a ponte sem a parte da drenagem da via, sem o encabeçamento e ligação às rodovias. Tudo isso demanda projeto e alocação de recursos. Neste momento, não temos condições de aportar recursos novos a não ser para concluir a ponte que tinha sido iniciada. Vamos conversar com o prefeito [Zé Carlos do Pátio] futuramente e acredito que a Prefeitura deva participar da obra. No futuro, vamos encontrar uma solução para esta ligação até a rodovia, pois uma ponte sem encabeçamento e ligação para as demais vias não tem sentido para ninguém”, reiterou Mauro Mendes.

Conforme o A TRIBUNA publicou recentemente, a ligação entre a ponte e a rodovia BR-364 já foi projetada pelo governo estadual e a licença ambiental prévia está garantida. A notícia foi dada há poucos dias pelo superintendente de projetos da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra), Tércio Lacerda de Almeida.

De acordo com o superintendente, a execução do projeto custará cerca de R$ 11 milhões de recursos estaduais. Mas, será inclusa no orçamento de 2020. A perspectiva é para que todo o processo de licitação esteja concluído e as obras comecem ainda no primeiro semestre do ano que vem, com prazo de entrega no segundo semestre.