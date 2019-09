Faixas após semáforos causam riscos

A pintura de faixas de pedestres adicionais após os semáforos em diversos cruzamentos da região central de Rondonópolis tem causado transtornos e riscos frequentes no trânsito. A reclamação dos pedestres é que, como as faixas estão após os semáforos, não há como saber se o sinal está aberto ou fechado para a passagem nas vias com segurança.

Quando do começo da pintura desse novo modelo de sinalização nos cruzamentos, em abril deste ano, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat) havia informado que estava tentando implantar uma dinâmica para dar preferência nessas faixas de pedestres, mas que não vinha conseguindo configurar um novo sincronismo para esses semáforos.

A Setrat terminou por estender para todo o quadrilátero central o modelo de faixas de pedestres nos quatro pontos dos cruzamentos. O novo modelo de sincronismo nos sinais não foi viabilizado e, mesmo assim, não houve nenhuma campanha de esclarecimento ou orientação aos pedestres e motoristas em relação às faixas após os semáforos. A única orientação nas faixas adicionais foi a inscrição no chão da palavra “olhe” e da seta indicando para o outro lado da via.

Como nos cruzamentos existem semáforos, vale dizer que a prioridade nessas faixas não é dos pedestres. A legislação estabelece que a prioridade é do pedestre quando não houver semáforo no trecho. A dúvida surge justamente porque os pedestres não conseguem visualizar se o sinal está fechado ou não. As reclamações e dúvidas quanto ao novo sistema, desde então, estão na boca dos rondonopolitanos.

Tem sido uma unanimidade o entendimento de que, dessa forma, ficou perigoso para os pedestres, conforme constatado pelo A TRIBUNA. “Acho que ficou um pouco arriscado porque abre o semáforo, a pessoa está passando na via e não tem como ver o semáforo… Se tivesse um semáforo de pedestres, seria bom. Desse lado não dá para ver se o sinal está aberto ou fechado”, opinou a auxiliar financeira Francineide Silva dos Santos para a reportagem.

O pedreiro Valdinei Márcio e alguns amigos também estranharam o sistema ao atravessarem uma dessas faixas na Rua Rio Branco. “Ficou arriscado para o pedestre, ficou pior. Tinha que ter semáforo de pedestre. A gente não sabe se o semáforo está aberto ou fechado do outro lado, porque não dá para ver. Desse jeito, a gente não sabe se está na preferência ou não”, argumentou para a reportagem.

O taxista Ronildo Rodrigues Mota, com um ponto próximo a um cruzamento, testemunha que a confusão em função do modelo adotado é corriqueira. “O usuário não vê o sinal e por causa da faixa acha que tem a preferência, mas não é bem assim. Tem de olhar bem lá para o outro lado para ver se está liberado para o pedestre. Ficou arriscado! Às vezes acontece frenagens bruscas por causa desse problema”, externou para a reportagem.

“Acho que ficou perigoso dessa forma, porque, se a gente como pedestre vai atravessar na faixa, o motorista não pára. Se eu estiver na faixa, os motoristas não param porque está aberto para eles no sinal. Já aconteceu de eu pisar nessas faixas e o motorista não parar, porque o semáforo estava aberto para ele”, posicionou a enfermeira Valéria dos Santos.

O Jornal A TRIBUNA tentou ouvir ontem, por telefone, um esclarecimento do secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, sobre os problemas gerados pelo novo formato de sinalização horizontal, mas não teve êxito. Anteriormente, a Setrat tinha falado que as novas faixas foram feitas de acordo com o Código Nacional de Trânsito.

SINCRONISMO – No sistema informado inicialmente, entre o abrir e fechar dos semáforos, haveria um intervalo de 15 segundos em que os sinais desses cruzamentos especiais ficariam fechados simultaneamente para a travessia segura dos pedestres pelas faixas. Até agora, conforme visto, nada desse sistema ser concretizado.