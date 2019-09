Recuperação do Anel Viário: Mauro Mendes deve chegar a Rondonópolis no final da tarde

Mauro Mendes: deve assinar hoje a ordem de serviço para o início da recuperação do Anel Viário

A visita do governador Mauro Mendes (DEM), a Rondonópolis, deve ocorrer por volta das 16 horas de hoje (12), quando acontecerá a cerimônia para a assinatura da ordem de início de serviço da restauração do Anel Viário, no entroncamento da via com a MT-270, saída para Guiratinga, na frente do supermercado Topical, no bairro Santa Clara.

Segundo consta na agenda do governador, por volta das 12h30, a comitiva decola do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, com destino a Guiratinga, onde por volta das 13h30, visita as obras de recuperação e pavimentação da Rodovia MT–110 entre Guiratinga e Tesouro. Além disso, assina ordem de serviço para a obra da ponte sobre o Rio Batovi (MT-110 entre Tesouro e entroncamento MT-070). Por volta das 15 horas, desloca em veículo pela MT-270 até Rondonópolis. O retorno do governador para Cuiabá está previsto para as 17h20. De volta à Capital, ele embarca em uma aeronave no aeroporto municipal maestro Marinho Franco.

A empresa vencedora da licitação deve executar a obra de recuperação de 16 quilômetros do Anel Viário, margeando a cidade de Rondonópolis. O custo previsto da revitalização do trecho é de R$ 5,947 milhões. Hoje, o Anel Viário está com a pavimentação asfáltica praticamente destruída.

Devido o problema, a área urbana da cidade vem sofrendo uma verdadeira ‘invasão’ de veículos pesados, causando danos à malha viária e até derrubando fiação elétrica das casas e semáforos.