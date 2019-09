Greve nos Correios afeta 16 mil entregas diárias na cidade

Os funcionários dos Correios entraram em greve geral por tempo indeterminado. O movimento foi decretado na noite de anteontem (10) em assembleias realizadas em diferentes estados do país e, na manhã de ontem (11), os trabalhadores já amanheceram com os braços cruzados. Sindicatos de 23 estados e do DF confirmavam ter aderido à greve e, em Rondonópolis, não foi diferente.

Dos 75 funcionários dos Correios na cidade, a grande maioria paralisou as atividades, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios (Sintect/MT). Com isso, haverá prejuízo na distribuição de correspondências, que diariamente giram em torno de 16 mil a serem entregues no município. Segundo informado, somente o serviço Sedex ficará em funcionamento durante a greve.

A categoria pede, entre outros pontos, a reposição da inflação do período. O representante do Sintect/MT, em Rondonópolis, Everaldo Nunes de Souza, explica que as negociações já se arrastam há algum tempo, mas que não houve avanço. “Nem mesmo com a mediação do TST [Tribunal Superior do Trabalho] houve diálogo, a empresa sequer sentou para negociar. Com isso, a única forma de buscarmos nossos direitos foi a greve”, explicou.

Os Correios são uma das estatais que o governo federal pretende privatizar, o que também é alvo de críticas por parte dos trabalhadores. Além disso, eles querem a reconsideração da retirada de pais e mães do plano de saúde, melhores condições de trabalho e outros benefícios, e a manutenção de direitos.