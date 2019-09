Sem chuva: Abastecimento de água comprometido

A captação no Rio Vermelho, que abastece 49% do município, enfrenta dificuldades devido a estiagem

A forte estiagem que atinge Mato Grosso começa a prejudicar o abastecimento de água em Rondonópolis, já que 49% dele ainda vem da captação no Rio Vermelho. Sem chuvas há mais de três meses, o nível do rio está baixo e o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) emitiu um alerta sobre o comprometimento do abastecimento em alguns momentos do dia.

Ainda segundo o Sanear, a outra parcela da cidade, que é abastecida por poços artesianos, também deve enfrentar o mesmo problema, pois devido a estiagem e as altas temperaturas o nível de água está baixo, e o consumo alto.

Segundo informado, “as equipes seguem monitorando os níveis de reservatórios da cidade e acionando o sistema de contingenciamento – que possibilita manobras para resolver os problemas em locais mais críticos, a fim de minimizar o impacto à população”. Em casos emergenciais, o Sanear informa que os moradores receberão o apoio de caminhões pipas.

A autarquia pediu ainda a compreensão dos moradores pelo transtorno momentâneo, além do consumo consciente de água durante o período de estiagem, utilizando somente para as atividades essenciais.

ONDA DE CALOR A situação segue crítica em todo estado devido à seca, forte calor e queimadas. Além do decreto de situação de emergência do Governo do Estado devido às queimadas, e do alerta da Defesa Civil para calor extremo e risco de hipertermia, mais um município, sendo Canabrava do Norte, decretou situação de emergência por causa dos incêndios florestais. A mesma medida é estudada pela Prefeitura de Cuiabá, devido as temperaturas extremas e a baixa umidade do ar. Somente ontem (11), equipes dos bombeiros trabalhavam para tentar conter grandes incêndios na Serra de São Vicente, Nobres, Poconé e em Chapada dos Guimarães, cujo Parque Nacional foi fechado para visitação. Com clima de deserto e muita fumaça, a orientação para a população é evitar exposição ao sol, exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h, evitar lugares com aglomeração de pessoas, manter ambientes umidificados e abusar do consumo de água bebendo, no mínimo, dois litros por dia.

ESCOLAS

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) encaminhou às escolas estaduais orientativo com algumas sugestões e medidas para serem tomadas a fim de amenizar a situação. A Seduc orienta que, nesse período, sejam oferecidos aos alunos alimentos mais leves na merenda escolar, dentro dos cardápios aprovados e já estabelecidos; que sejam suspensas as aulas que requeiram esforço físico, principalmente atividades ao ar livre no período compreendido entre 10h e 17h, substituindo-as por jogos de mesa, aulas de música, leitura e pesquisas.

Os professores devem estimular os alunos a se hidratarem, com a ingestão de líquidos, orientando para que os mesmos levem para a escola garrafa de água e umedeçam as narinas e o rosto. Os servidores da unidade escolar devem ter atenção redobrada para identificar crianças abatidas e em casos de desmaios, tonturas, cãibras e mal-estar, que sejam encaminhadas ao centro de saúde mais próximo.

REDE MUNICIPAL

Os departamentos de Ensino Fundamental e Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rondonópolis também orientam as unidades de educação do município que enquanto a umidade do ar continuar baixa e com altas temperaturas que mantenham atenção especial com os alunos.

A Semed solicita que os profissionais expliquem aos pais a importância das crianças irem para a escola com roupas leves e que, dentro do possível, portem uma garrafa de água para a hidratação adequada.

Orienta ainda que as atividades físicas sejam feitas em locais com cobertura e que se priorize atividades como jogos de tabuleiros, entre outros, que não causem desgastes físico nas crianças.

Os professores também devem estar mais atentos aos comportamentos das crianças e verificar se estão apresentando sonolência, abatidas ou qualquer mal-estar que indique início de desidratação.